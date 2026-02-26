Häagen-Dazs推2款果香脆皮雪糕！芒椰西柚＋士多啤梨柚子口味登場 限時優惠$40/2件

Häagen-Dazs新推全新果香脆皮雪糕，分別有「芒椰西柚脆皮雪糕批」及「士多啤梨柚子脆皮雪糕批」兩款口味！在年2月27日起至3月5日期間，單件裝脆皮雪糕批更有限時優惠，2件只需$40，各位一於mark定日子搶購啦！

Häagen-Dazs全新推出兩款果香脆皮雪糕，主打一口盡享三種不同口感，啖啖濃郁清新果香，層次超豐富！「芒椰西柚脆皮雪糕批」以芒果、鮮忌廉與牛奶打造細滑雪糕基底，果香自然甘甜，滿佈西柚果醬，酸甜清爽；經典「芒椰」配搭洋溢濃濃港式甜品情懷，彷彿重溫童年時夏日甜味記憶；加上外層脆皮再添西柚果肉，帶來充滿活力的柑橘香氣。「士多啤梨柚子脆皮雪糕批」嚴選新鮮士多啤梨融入牛奶雪糕，細滑香甜；特製士多啤梨柚子醬為整體添上細膩柑橘香；粉紅脆皮更點綴紅桑子果肉，酸甜交融，香氣滿溢。

期間限定優惠

由2026年2月27日至3月5日，「芒椰西柚脆皮雪糕批」及「士多啤梨柚子脆皮雪糕批」將於7-Eleven、OK便利店及各大超市限時發售，並推出期間限定驚喜優惠：

單件裝限時優惠$40／2件

可任選多款人氣口味，包括呍呢嗱焦糖杏仁、朱古力杏仁、抹茶杏仁、曲奇呍呢嗱及士多啤梨脆皮雪糕批等，經典與新品任意配搭！



3件裝限時優惠$55／盒

讓您盡享全新脆皮雪糕批的三重清新果香，每一口都能感受甜美滋味與愉悅心情。

