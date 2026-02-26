上環新開三層精品茶館「離念茶蒔」 結合外帶茶飲、選物手信與茶食餐廳 外賣茶飲第2杯半價/堂食滿$150送烏龍茶拿鐵

香港近年興起品茶熱潮，上環又有一個新茶館「離念茶蒔」，三層空間集合外帶茶飲、選物手信、茶食餐廳、原茶品鑑及活動場地。為慶祝開業，即日至3月6日期間更推出限時雙重優惠：外賣茶飲買1杯第2杯半價，堂食消費滿150元更可免費換領重焙烏龍茶拿鐵一杯。讓茶迷在繁忙都市中也能品嘗到精品茶。



由茶室延伸而來 「離念茶蒔」是茶室「想爺爺了」與餐廳「老去茶事」的延伸項目，由店主兼茶藝師趙玥洺（Ming）主理。她以「離念」為概念，寄語在成長過程中保持初心，同時放下執着；「茶蒔」則象徵茶樹由種子到茁壯成長的歷程，希望大家透過每一泡茶，感受當下與變化。



三層空間設計 店舖樓高三層，設計概念圍繞茶樹不同階段。地下為外帶茶飲區及選物店，採用粗獷石材與泥土色調，配以綠色盆栽，營造茶樹破土而出的意象；紅泥地磚與落地玻璃褶門帶來文藝氣息，門外霓虹燈招牌亦成為打卡位。 一樓餐廳以琥珀色與木系素材為主調，氣氛溫潤舒適；吊燈造型如蓋碗，象徵茶葉沖泡成茶湯的轉化過程。二樓則為多用途活動空間，以胡桃木與柔和燈光營造沉穩禪意，用作茶席、評茶教學及日後不同形式的跨界活動。



16款精品茶飲 自創「浮 ‧ 鴛鴦」系列 外帶茶飲主打精選而不繁多，共16款選擇，由茶藝師挑選多個地區的精品茶葉沖製，包括重焙烏龍、野薑花烏龍、白蘭花茉莉綠茶、紅玉紅茶等。除了現泡原茶，亦有燕麥茶拿鐵及多款創意特調。 自創「Floating Dir-Tea 浮 ‧ 鴛鴦」系列，把意式濃縮咖啡倒入已混合茶底的燕麥奶上層，形成分明層次，結合茶、啡與奶香；喜歡檸茶的，可試「會上癮的凍檸茶」，以雪片梨香單叢拼炭焙鐵觀音沖製，配油柑、檸檬與柑桔仔，清爽帶回甘。

店內亦推出「香港茶蒔」On Tap 冷萃茶系列，選用本地老字號茶行茶葉，不定期更換茶款，今期是林奇苑茶行焙火鐵觀音及福華茶行拼配普洱，為茶迷帶來不同驚喜。



茶具選物與聯乘曲奇 地下同時設有選物區，售賣自家茶餅、茶葉禮盒，以及來自本地、內地與台灣品牌的陶器茶具與手作飾品，亦有天然線香與茶味香氛，方便在家延續品茗氛圍。 店方亦與糕餅品牌 Between Haru 合作，推出「大白兔糖曲奇」及「櫻花蝦乾雪球曲奇」，靈感來自懷舊零食，適合自用或作伴手禮。

以茶入饌美食 一樓餐廳主打以茶入饌，從沙律、小食到主菜與甜點皆融入不同茶元素。小食如「白蘭花茶漬吞拿魚」，以白蘭花茉莉綠茶輕醃吞拿魚刺身，配上海葡萄，清新開胃。主菜方面有「頭春六堡蔘香雞」，以六堡熟茶、人蔘及香料滷製三黃雞，茶香與肉香交織；「十年陳白茶慢煮豬鞍扒」則以白茶低溫慢煮24小時後煎香，外脆內嫩。 麵食選擇亦具創意，包括「川風擔擔寬蛋麵」、「羊肚菌黑松露米形意粉」，以及「正山小種紅茶漬牛小排燒汁米形意粉」，以紅茶慢煮牛小排，帶淡淡奶茶般餘韻。

此外，用餐區亦設有 Tea Bar，可品嘗多款精選名茶，包括潮州鳳凰山單叢、台灣南投蜜香紅茶、武夷山野生正山小種紅茶、廣西梧州六堡茶及自家窨制花茶等，可由專業茶藝師即席沖泡，感受每一泡茶的變化。





離念茶蒔 地址：中環皇后大道中 286 號 營業時間： 星期一至五：地下外賣飲品及選物店 10am - 9pm； 餐廳 11am - 9pm 星期六、日及公眾假期 全店 10am - 9pm