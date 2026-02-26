熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-26 19:00
更新：2026-Feb-26 19:00

油麻地抵食點心放題 樂雅軒午市任食40+款點心低至$238/位 歎鵪鶉蛋燒賣/蝦餃

城景國際酒店樂雅軒推出期間限定「任點任食點心套餐」，讓食客於兩小時內無限細味逾40款招牌點心、小食、飯麵及甜品，當中必試露筍蝦餃皇、鵪鶉蛋燒賣等點心，下文即睇詳情！

油麻地抵食點心放題 樂雅軒午市任食40+款點心低至$238/位 露筍蝦餃皇

樂雅軒午市任食40+款點心

點心迷請注意！城景國際樂雅軒推出期間限定「任點任食點心套餐」，兩小時內任享超過40款精選點心、小食、飯麵及甜品，盡情體驗港式飲茶的悠閒滋味！套餐網羅多款經典點心，如蟹子燒賣、露筍蝦餃皇、鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、紅油抄手、酥炸魷魚鬚、北菇棉花雞及紅豆砵仔糕等，傳統風味夠晒地道！另外亦有創意新派點心，包括紫薯包、芝麻蝦多士等，同樣有驚喜。樂雅軒所有點心即叫即蒸，確保新鮮熱辣登場，從賣相到味道都一絲不苟，重點是價錢親民，平日每位低至$238/位，CP值高！

推廣期：即日至2026年3月31日
用餐時段：上午11時至下午3時 (入座後2小時任點任食)
星期一至五（公眾假期除外）：每位港幣$238
星期六、日及公眾假期：每位港幣$268
（以上價格需另加一服務費）

樂雅軒
地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)
電話：852-2783 3286WhatsApp：5723 3083
營業時間：早上11時至下午3時，晚上6時至10時

蟹子滑燒賣 紅油炒手 北菇棉花雞

