油麻地抵食點心放題 樂雅軒午市任食40+款點心低至$238/位 歎鵪鶉蛋燒賣/蝦餃

樂雅軒午市任食40+款點心

點心迷請注意！城景國際樂雅軒推出期間限定「任點任食點心套餐」，兩小時內任享超過40款精選點心、小食、飯麵及甜品，盡情體驗港式飲茶的悠閒滋味！套餐網羅多款經典點心，如蟹子燒賣、露筍蝦餃皇、鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、紅油抄手、酥炸魷魚鬚、北菇棉花雞及紅豆砵仔糕等，傳統風味夠晒地道！另外亦有創意新派點心，包括紫薯包、芝麻蝦多士等，同樣有驚喜。樂雅軒所有點心即叫即蒸，確保新鮮熱辣登場，從賣相到味道都一絲不苟，重點是價錢親民，平日每位低至$238/位，CP值高！



推廣期：即日至2026年3月31日

用餐時段：上午11時至下午3時 (入座後2小時任點任食)

星期一至五（公眾假期除外）：每位港幣$238

星期六、日及公眾假期：每位港幣$268

（以上價格需另加一服務費）



樂雅軒

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)

電話：852-2783 3286WhatsApp：5723 3083

營業時間：早上11時至下午3時，晚上6時至10時