新店關注組｜全香港唯一獲AVPN認證 正宗拿坡里薄餅+炸薄餅登陸香港

全香港唯一獲 Associazione Verace Pizza Napoletana（AVPN）認可的拿坡里薄餅及Pizza Fritta（炸薄餅）專門店POCOFINO登陸灣仔。拿坡里薄餅大師Chef Matteo榮獲2025年50 Top Pizza Asia Pacific獎項，他將正宗的拿坡里薄餅技術帶來香港，勢必成為注目朝聖店。

拿坡里薄餅大師 POCOFINO總店設於菲律賓馬尼拉，走現代風格的薄餅餐廳，提供意式咖啡。主理人Chef Matteo為香港唯一AVPN 認證拿坡里薄餅大師，他本身是菲律賓宿霧 Minante Pizzeria 的創辦人，餐廳開業短短一年，於2025年火速榮登 50 Top Pizza Asia‑Pacific 第48位，並為菲律賓首間及唯一AVPN認證餐廳（會員編號 858）。Chef Matteo憑藉於意大利累積的經驗，領導POCOFINO廚房團隊，做出每一款薄餅達致拿坡里標準。

按AVPN官方標準製作薄餅 香港店依循AVPN官方標準，採用優質意大利00麵粉、鹽、酵母製作麵糰，經過24小時天然發酵，再用人手拉壓餅底，最後以接近485°C高溫烘焗。每個薄餅即叫即焗製，邊位焦脆，口感輕盈蓬鬆，中心有空氣感般的柔軟，卻仍足夠結實至將餅底摺來食，貫徹對意大利傳統薄餅工藝的深厚尊重與堅持。來到必吃最經典的Margherita，由番茄、水牛芝士及羅勒組成，材料鮮味平衡。

炸薄餅Pizza Fritta 另一款Pizza Fritta（炸薄餅）同樣獲AVPN認證。這款意大利街頭小吃是將薄餅對摺後油炸至金黃，帶有細緻自然的氣泡紋理。外層酥脆，內裡柔軟蓬鬆，配搭鹹味或甜味餡料。香港店的款式結合本地元素，多款創新口味有肉鬆、火鍋及榴槤等。來吃pizza歎杯意式咖啡及意式雪糕，味蕾體驗拿坡里風情。

POCOFINO 地址：香港灣仔船街 8 號 營業時間： 星期一至日上午7時至晚上9時30分