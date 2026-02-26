熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-26 15:03
更新：2026-Feb-26 15:03

新店關注組｜全香港唯一獲AVPN認證 正宗拿坡里薄餅+炸薄餅登陸香港

Nose 01

全香港唯一獲 Associazione Verace Pizza Napoletana（AVPN）認可的拿坡里薄餅及Pizza Fritta（炸薄餅）專門店POCOFINO登陸灣仔。拿坡里薄餅大師Chef Matteo榮獲2025年50 Top Pizza Asia Pacific獎項，他將正宗的拿坡里薄餅技術帶來香港，勢必成為注目朝聖店。

Farina 03 2013 Pizza 017 2013 Pizza 063 2013 Pizza 915

拿坡里薄餅大師

POCOFINO總店設於菲律賓馬尼拉，走現代風格的薄餅餐廳，提供意式咖啡。主理人Chef Matteo為香港唯一AVPN 認證拿坡里薄餅大師，他本身是菲律賓宿霧 Minante Pizzeria 的創辦人，餐廳開業短短一年，於2025年火速榮登 50 Top Pizza Asia‑Pacific 第48位，並為菲律賓首間及唯一AVPN認證餐廳（會員編號 858）。Chef Matteo憑藉於意大利累積的經驗，領導POCOFINO廚房團隊，做出每一款薄餅達致拿坡里標準。

1024Pocofino 04388 1024Pocofino 04399 1024Pocofino 04221 L1230706

按AVPN官方標準製作薄餅

香港店依循AVPN官方標準，採用優質意大利00麵粉、鹽、酵母製作麵糰，經過24小時天然發酵，再用人手拉壓餅底，最後以接近485°C高溫烘焗。每個薄餅即叫即焗製，邊位焦脆，口感輕盈蓬鬆，中心有空氣感般的柔軟，卻仍足夠結實至將餅底摺來食，貫徹對意大利傳統薄餅工藝的深厚尊重與堅持。來到必吃最經典的Margherita，由番茄、水牛芝士及羅勒組成，材料鮮味平衡。

1024Pocofino 04478 1108Pocofino 04926 Pizza Fritta2 L1230967

炸薄餅Pizza Fritta

另一款Pizza Fritta（炸薄餅）同樣獲AVPN認證。這款意大利街頭小吃是將薄餅對摺後油炸至金黃，帶有細緻自然的氣泡紋理。外層酥脆，內裡柔軟蓬鬆，配搭鹹味或甜味餡料。香港店的款式結合本地元素，多款創新口味有肉鬆、火鍋及榴槤等。來吃pizza歎杯意式咖啡及意式雪糕，味蕾體驗拿坡里風情。

Shop 6 Shop 7 Shop 1

POCOFINO

地址：香港灣仔船街 8 號

營業時間：

星期一至日上午7時至晚上9時30分

