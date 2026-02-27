日本樂高樂園限時春季慶典 4.3米高巨型樂高櫻花樹/超打卡積木花店/5大互動體驗登場

踏入3月，又是赴日賞櫻好時機。計畫日本親子遊的家長，名古屋絕對是首選旅遊地！名古屋知名親子樂園「日本樂高樂園Ⓡ」將於2026年3月13日至5月10日期間，舉行春季限定活動「春季祝賀慶典」。今年園區以「恭喜！」為主題，以夢幻的櫻花及各種花卉，結合多項互動裝置，打造充滿春日氣息的園區，將春天氣息帶至園區每一處。

走進園區，最矚目絕對是位於入口處的巨型「樂高Ⓡ櫻花樹」。動用了超過 88 萬粒樂高積木拼砌而成，高度達 4.3 米，非常壯觀。是今年必影打卡位！此外，園區原創角色Buddy與Rebecca亦會在樹下現身，與各位合照，留下難忘珍貴回憶。

五大互動體驗

今次春季活動更推出5項限定互動體驗，包括去年大受好評的「樂高Ⓡ科技系列 飛馳遙控車」重磅回歸，孩子們可以化身賽車手，利用平板電腦精準操控車輛在專屬賽道上飛馳。若是喜歡沉浸式創作，絕不能錯過裝滿色彩繽紛積木的「巨大樂高Ⓡ積木池」，發揮無限的想像力，自由組合積木。

對於熱愛探索世界的小孩，「樂高Ⓡ世界遺產模型」展區將送上一場微縮旅行。現場利用積木神還原了法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩主教座堂廣場及埃及金字塔等6處世界著名景點。