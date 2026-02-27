日本樂高樂園限時春季慶典 4.3米高巨型樂高櫻花樹/超打卡積木花店/5大互動體驗登場

踏入3月，又是赴日賞櫻好時機。計畫日本親子遊的家長，名古屋絕對是首選旅遊地！名古屋知名親子樂園「日本樂高樂園Ⓡ」將於2026年3月13日至5月10日期間，舉行春季限定活動「春季祝賀慶典」。今年園區以「恭喜！」為主題，以夢幻的櫻花及各種花卉，結合多項互動裝置，打造充滿春日氣息的園區，將春天氣息帶至園區每一處。
88萬粒積木打造4.3米巨型櫻花樹
走進園區，最矚目絕對是位於入口處的巨型「樂高Ⓡ櫻花樹」。動用了超過 88 萬粒樂高積木拼砌而成，高度達 4.3 米，非常壯觀。是今年必影打卡位！此外，園區原創角色Buddy與Rebecca亦會在樹下現身，與各位合照，留下難忘珍貴回憶。
五大互動體驗
今次春季活動更推出5項限定互動體驗，包括去年大受好評的「樂高Ⓡ科技系列 飛馳遙控車」重磅回歸，孩子們可以化身賽車手，利用平板電腦精準操控車輛在專屬賽道上飛馳。若是喜歡沉浸式創作，絕不能錯過裝滿色彩繽紛積木的「巨大樂高Ⓡ積木池」，發揮無限的想像力，自由組合積木。
對於熱愛探索世界的小孩，「樂高Ⓡ世界遺產模型」展區將送上一場微縮旅行。現場利用積木神還原了法國艾菲爾鐵塔、義大利比薩主教座堂廣場及埃及金字塔等6處世界著名景點。
此外，園區亦推出極具人氣的春季限定「迷你人偶交換」活動，只要帶上自己的樂高人偶，便能與工作人員交換到每日限定的動物造型配件。款式共有 3 種，每日數量有限！
另外，園內更提供三種難度的「滑動拼圖」適合親子共同動動腦，在遊戲中培養觀察力與邏輯思考能力。
「東京台場」全新拍攝場景登場
超人氣園區「迷你樂園」(Miniland)使用了約1,000萬粒樂高Ⓡ積木還原多個日本觀光名勝。今年更新增「東京台場」全新拍攝場景，提供遊客更具話題性的春日紀念照！
樂高Ⓡ積木花店繽紛開張
想感受春天百花綻放，活動期間，園區將開設以「樂高Ⓡ花藝系列」裝飾的期間限定花店，現場可與樂高Ⓡ積木花束合照，消費滿指定金額更可獲贈限定禮品。數量有限，送完為止。
特選春季限定甜品及飲品
是次春季活動期間，園內更推出多款限定美食，包括花盆造型甜品、士多啤梨花朵杯裝慕斯、兔耳士多啤梨布丁等，非常值得打卡！「彩」和食餐廳亦推出春季限定的祝賀壽司，以及春季特調趣味飲品，春意滿滿。
SEA LIFE水族館探索海洋奧秘
緊鄰樂園的「名古屋 SEA LIFE 水族館」同樣值得一併造訪。館內棲息著多達 150 種海洋生物。這裡不僅有美輪美奐的水中隧道，更設有多種互動設施，讓小朋友在近距離觀察魚群的同時，也能深入了解海洋生態保育。