將軍澳PopWalk天晉滙春日美食及寵物市集 一連6個周末/雲集逾50個人氣美食品牌/兔仔領養活動

春日回暖，將軍澳PopWalk天晉滙由2月28日至4月12日指定週末將舉行「Grab ‘n’ Go 隨玩 ‧ 隨食市集」，一連六個周末集合逾50個美食及生活品牌，帶來超過200款輕食選擇，同期亦設三個寵物主題市集，為大家的復活節假期增加一個好去處。
三個週末美食市集
「Grab ‘n’ Go 隨玩 ‧ 隨食市集」將於三個週末舉行，雲集多個本地人氣品牌及場內餐飲商戶。當中本地雪糕品牌Madness Family將於PopWalk 2期中庭開設期間限定店，推出兩款市集限定口味，包括「紫菜肉鬆味噌Gelato」及「Chili Honey」，口味走鹹甜及微辣路線。市集期間凡購買兩球雪糕，可免費獲贈一款Topping；於商場單一消費滿HK$400，亦可換領雪糕一客，數量有限，換完即止。
雞蛋仔名店Eggcellent 852則於3月7至8日及4月3至7日快閃登場，供應即製雞蛋仔及蜂巢蛋捲，設有抹茶、榛子朱古力、咖啡及原味等口味。指定日子於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，可換領品牌指定小食，包括限定心形夾心雞蛋仔等，每日名額有限。
除了兩大焦點品牌，市集亦集合多個本地及特色食品單位，如大福、法包、手沖咖啡、手工啤酒及法式甜點等，選擇多元。場內13間餐飲商戶亦會同步參與，提供東南亞菜式、歐陸料理及甜品選擇。
寵物市集/甲蟲市集/兔仔領養
除了美食市集之外，3月14日至29日一連三個週末，Ocean PopWalk彩虹跑道將舉行寵物主題市集，分別包括「寵物市集」、「甲蟲市集」及「兔仔市集及領養」 活動，集合約40個相關品牌，打造寵物友善空間，讓大人小朋友與毛孩共度假日。
Madness Family 及丁丁兔打卡位
市集期間，Ocean PopWalk 中庭更會化身美食市集小店，可愛的Madness Family 及丁丁兔將以檔主造型登場，期間更不定期舉行工作坊、Music Busking等。3月1日則會有鼓樂演出，為周末增添氣氛。
三重消費禮遇/餐飲優惠
為配合市集，商場推出「隨玩 ‧ 隨食 Grab ‘n’ Go 大激賞」，帶來三重消費禮遇，包括指定金額換領美食、電子優惠券，以及額外2小時泊車優惠。同時，由2月28日至4月30日，場內逾30間餐飲商戶提供限定優惠，包括買一送一及加購優惠等。
PopWalk「Grab ‘n’ Go 隨玩‧隨食市集」活動詳情：
日期：2026 年 2 月 28 日、3 月 1 日；3 月 7 及 8 日；至 4 月 3 至 7 日 （星期六、日及公眾假期）
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙彩虹跑道
時間：2pm 至 10pm
PopWalk 寵物市集活動詳情：
「萌寵市集」 日期：2026 年 3 月 14 及 15 日 (星期六及日）
「甲蟲展 2026」 日期：2026 年 3 月 21 及 22 日 (星期六及日）
「兔仔領養市集」 日期：2026 年 3 月 28 及 29 日 (星期六及日）
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙彩虹跑道及地下中庭
時間：1pm 至 8pm
詳情：請留意 PopWalk 天晉滙 Facebook 專頁公佈