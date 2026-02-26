將軍澳PopWalk天晉滙春日美食及寵物市集 一連6個周末/雲集逾50個人氣美食品牌/兔仔領養活動

春日回暖，將軍澳PopWalk天晉滙由2月28日至4月12日指定週末將舉行「Grab ‘n’ Go 隨玩 ‧ 隨食市集」，一連六個周末集合逾50個美食及生活品牌，帶來超過200款輕食選擇，同期亦設三個寵物主題市集，為大家的復活節假期增加一個好去處。

三個週末美食市集

「Grab ‘n’ Go 隨玩 ‧ 隨食市集」將於三個週末舉行，雲集多個本地人氣品牌及場內餐飲商戶。當中本地雪糕品牌Madness Family將於PopWalk 2期中庭開設期間限定店，推出兩款市集限定口味，包括「紫菜肉鬆味噌Gelato」及「Chili Honey」，口味走鹹甜及微辣路線。市集期間凡購買兩球雪糕，可免費獲贈一款Topping；於商場單一消費滿HK$400，亦可換領雪糕一客，數量有限，換完即止。

雞蛋仔名店Eggcellent 852則於3月7至8日及4月3至7日快閃登場，供應即製雞蛋仔及蜂巢蛋捲，設有抹茶、榛子朱古力、咖啡及原味等口味。指定日子於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，可換領品牌指定小食，包括限定心形夾心雞蛋仔等，每日名額有限。