香港學校｜北角衞理小學國際文化周嘉年華 以6大主題認識各國文化 學生背沙包戴眼鏡學敬老

培養學生國際視野，是許多學校的教學目標之一。北角衞理小學早前舉辦「國際文化嘉年華」。有別於一般老師全權負責活動的做法，學校大膽放手，讓學生親自負責攤位佈置及營運，培養企業家精神及創造力。攤位遊戲同時圍繞學生過去2個月所學的6大主題，包括傳統服飾及國技玩意等，令他們從遊戲與實踐中學習。

例如，一年級學生在人文科內，以節日慶典為主題，進行「節慶日多樂趣」活動。學生需在課堂上介紹指定國家的傳統或特色節日，同時探討獨居長者和人口老化問題，最後親手寫心意卡及小禮物贈予家中或社區內的長者，培養同理心及敬老之情。

北角衞理小學再次推行為期2個月的「國際文化週」，學生圍繞節日慶典、飲食文化、國技玩意、傳統服飾、科技科學領域和環境保育6大主題，進行跨學科學習活動，認識不同國家特色及培養同理心等。

學校其後舉辦「國際文化嘉年華」，提供平台讓學生按照興趣分享和展示學習成果。每班學生需分工合作，合力設計及營運所屬攤位。有老師及學生合力打造「公公婆婆的一天」攤位，訪客會戴上特製眼鏡、厚手套及沙包完成扣鈕扣和夾豆子等任務，以第一身體驗長者的行動不便的狀態。

學校同時推出「最受歡迎攤位設計獎」。學生為了拉票，紛紛施展渾身解數，包括自行設計宣傳海報及化身「人肉流動宣傳板」，體現主動出擊的營銷精神。

提供多元化機會連結學生知識

黃鳳屏副校長表示，學校致力提供多元化的學習機會連結不同的知識，讓學生能投入學習，亦透過營運攤位、公眾展覽、表演舞台，讓他們以多元的方式展現學習成果。

3D班楊舒謠同學在課室攤位中負責向訪客介紹遊戲規則，她表示起初擔心未能清楚講解規則，但經過數次嘗試後，逐漸變得熟練，「這次經歷讓我感到十分滿足，因為我能夠善用社交技巧與陌生人溝通。」