Jisoo與Anya Taylor-Joy透亮美肌 Peter Philips無瑕粉底的秘密

Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips，將濾鏡般無瑕妝效與精華修護功效創新結合。推出恆久貼肌亮澤粉底液(Dior Forever Skin Glow)、柔霧粉底液(Dior Forever Skin Wear)，更找來BLACKPINK的Jisoo和女星Anya Taylor-Joy親身示範，如何打造動人無瑕美肌妝容。

恆久貼肌亮澤粉底液與柔霧粉底液的專利配方，添加了能高度折射光線的油分，使光線在肌膚表面均勻散射。此亮澤妝效配方，將高遮瑕度色素粒子與美肌粉末融合，帶來隱沒毛孔及瑕疵的柔焦美肌效果，讓肌膚彷彿由內而外綻放光彩，從早到晚全方位輕巧捕捉並折射光線，即使卸妝後，皮膚光采依然不減。

3大王牌分子元素

粉底液的入3大星級分子，可迅速發揮三重護膚效能，於短短1星期內改善素肌狀態，不論化妝與否，都能見證肌膚日臻完美。當中的「透明質酸」，能保留自身重量1,000倍的水分，因而被廣泛應用於美妝及醫學美容產品。具備深層保濕效能。「菸鹼醯胺」煉就無瑕肌膚標誌性成分，能夠吸收皮膚多餘油脂、改善毛孔及瑕疵，同時均勻及提亮膚色。「胜肽」則重塑飽滿肌膚的星級成分，由構成肌膚結構基礎的短鏈氨基酸組成，使肌膚加倍亮澤柔滑，日復日愈見美麗。