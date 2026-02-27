熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-27 16:00
更新：2026-Feb-27 16:00

國金軒全新季節菜單—「和諧融和」新境界 創新演繹經典菜式瑞雪藏龍

分享：
SPRING amlife 0111111

adblk4

位於尖沙咀The Mira的米芝蓮推薦粵菜食府——國金軒，一直以來以其精湛的廚藝和對食材的極致追求而聞名，行政總廚鄧浩宏師傅推出了全新季節菜單，以「和諧融和」為核心理念，並優先選用本地可持續食材，結合經典粵菜技法與現代創意元素，旨在打造出既尊重傳統又充滿新意的料理體驗。從前菜到主菜，每一道料理皆展現出對細膩層次與味道和諧的追求。

瑞雪藏龍 (欖仁鮮蟹肉龍蝦球炒西施蛋白)$1,288 椒麻辣子豆酥黃皮老虎斑頭伴菜肉雲吞$598 海南黃椒醬涼拌北寄貝$148 干巴菌香酥八寶鴨$428半隻 國金軒行政總廚鄧浩宏師傅

創新演繹 粵式經典 瑞雪藏龍

「瑞雪藏龍」是對粵式經典的全新詮釋。鮮拆龍蝦球與蟹肉以慢火推炒融合而成的「西施蛋白」，炒製出層層疊疊、嫩滑如雪的質感，搭配酥脆欖仁增添堅果香氣，入口細膩而清雅，完美呈現粵菜的精緻與優雅。

海南黃椒醬涼拌北寄貝

北寄貝正值最佳品嘗時節，肉質肥美爽脆，搭配自製海南黃椒醬及老陳醋，酸辣開胃，突顯海鮮的鮮甜本味，前菜必吃之選。

椒麻辣子豆酥黃皮老虎斑頭伴菜肉雲吞

靈感源於湘式剁椒魚頭，卻以全新方式呈現。主廚自製椒麻辣子豆酥醬搭配膠質豐富的老虎斑頭，再結合手工菜肉雲吞，麻辣鹹香與魚鮮滋味交融，是一道兼具創意與傳統的海鮮菜式。

adblk5

干巴菌香酥八寶鴨

將傳統香酥鴨昇華至新高度。鴨隻內餡以干巴菌、臘肉、鹹蛋黃等八種珍材炒製糯米飯，風味豐富層次分明，外皮金黃酥脆，內餡香氣四溢，是大夥人聚餐共享的理想選擇。

國金軒

尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3

2315 5222

www.themirahotel.com

