味美道來｜尖沙咀地庫小菜館 $58超抵蔥油雞套餐 任添白飯老火湯(有片)

餐飲界潮流興懷舊，這間隱藏在尖沙咀鬧市地庫的懷舊風小菜館，橙色梳化襯綠白色格仔枱布，地痞得來娘娘哋。不過大家不是食裝修，而是食街坊親民、無拘束唔扮嘢的氣氛。 文:Vera Gee 攝:林俊源

老香江風味鐵板小菜 「樓下小廚」門口裝置了懷舊的霓虹燈牌，沿樓梯直落便到達菜館。行政總廚羅德榮(Billy)入行40年，是圓山飯店的前主廚，曾擔任不同餐館行政總廚多年的他也擁有越南及泰國菜的豐富經驗。人生「登六」後，與拍擋一起經營這家菜館，將傳統粵菜、老香江風味煲仔鐵板小菜、以及糅合東南亞香料的混合菜餚放到店裡。菜館設有魚缸養時魚，大大碟涼瓜火腩炆原條芝麻斑只不過$148，跟舊時紅燒斑翅的做法一樣，將原條芝麻斑的配料換上涼瓜火腩。豆豉是陳香的靈魂引子，吊出所有材料的香味。魚肉鮮嫩有彈性，火腩提升鹹香，令人吃得痛快。

黑松露蝦多士創新意 麻甩風情的鐵板啫啫生腸豬肚，有齊從街市購買的新鮮生腸、豬肚、豬腰及豬膶，下了紫洋蔥、大蔥、紅蔥頭、青紅椒以及柱侯豆瓣磨豉醬一齊爆香，置於熱辣辣的鐵板上，香上加香，佐酒一流！Billy哥可不是古板大廚，喜歡加入新意，懷舊蝦多士結合西式元素，將醃好的蝦球蘸上蛋漿，風乾後炸，最後綴上黑松露醬，再附上自家調校的黑松露沙律醬，松露香味自然，令人胃口大開。喇沙老虎大蝦伊麵也散發香料的天然香味，爆香蝦頭熬成蝦湯做底料，伊麵盡吸喇沙精華。

總廚細心贏熟客支持 Billy忙碌完會主動走出廚房同客人閒聊碰杯，在座一位昔日已捧場的熟客向記者透露：「我第一次幫襯食唔慣其中一碟菜式口味，誰不知Billy緊張走過來，再煮過另一碟俾我。他是個有要求、用心細心的大廚，勢要煮到好味為止，有一份人情味。」Billy的認真贏得熟客的支持。然而位於地庫始終不起眼，午市時段比晚市靜局，唯有出招突圍，推出24款一律$58的午市套餐，其中可自選懷舊蔥油雞或煎土魷肉餅，配白飯，連煲足4小時的例湯、熱飲或凍飲，份量豐富飽肚。白飯及老火例湯甚至可無限添加，午市又不設加一，比茶記更抵食！全日更推優惠，任選兩款廚師推介菜，可半價歎瑤柱貴妃雞或香蔥油雞半隻，相當實惠。

樓下小廚 地址：尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心地庫 電話：69274180 營業時間：11:30-2:30，17:30-22:30（星期日休息） 備註：$58午市套餐白飯及老火例湯可無限添加，送完即止。