台灣過江龍首店OOOO Waffle登陸中環 日賣1500份！人氣爆餡窩夫/必試香港獨家口味 (有片)

台北人氣過江龍韓風窩夫店「白狐院」跳出台灣，首間海外分店進駐香港中環歌賦街！在台北擁有超高人氣、創下日賣1,500份驚人紀錄的「白狐院華窩夫 흰여우 와플」，以潔白北極狐為概念，重新命名名字「OOOO Waffle」亮相，提供多款鬆軟爆餡窩夫，更推出香港獨家口味，絕對不能錯過。

台北「白狐院」創下日賣1,500份紀錄 「白狐院華窩夫 흰여우 와플」於2022年底台北誕生，由嚴依柔(Roro)及藍萩函(Blue)共同創立，主打韓式風格窩夫，厚身窩夫外層鬆脆而內裏柔韌，夾着滿滿忌廉及配料，憑著超打卡的爆餡窩夫，創立短短3年間，品牌已推出過百款口味，更創下單日賣超過1,500份窩夫紀錄。截至2025年底，，其售出的窩夫總高度若逐一疊起，竟然相當於37座「台北101」摩天大樓！如今這份窩夫熱潮吹至香港，由兩位創辦人親自監督，確保港人能吃到百分百的台灣原味。

香港店命名OOOO Waffle 熱賣口味強勢登場 「OOOO Waffle」是白狐院首間海外分店，沿用台灣總店配方。Roro透露，為了找出最完美的窩夫口感，她曾反覆鑽研超過50個食譜。最終研發出於粉漿加入適量椰漿粉，讓外層鬆脆，而內層軟熟像麵包般帶有韌性，而忌廉配料等亦不馬虎，選用優質法國忌廉，調成不同味道，像開心果味、士多啤梨味等。Roro及 Blue亦將會不定期來回香港及台灣兩地，監督質素、培訓團隊及研發新口味。

香港獨家隱藏口味及鹽酥雞窩夫首度面世 除了爆餡經典窩夫外，香港店亦將推出獨家「Secret Menu 隱藏版」窩夫，是品牌史上首款麻糬窩夫！在特製粉漿中加入麻糬，增添煙韌拉絲口感，更可根據喜好自選不同配料及醬汁。另外鹹味窩夫則有香港限定口味「Night Market Fried Chicken Basil 夜市鹽酥雞格格」，將窩夫弄成小件，配上台灣雞肉炸成的雞粒，加上甜不辣及羅勒醬汁，仿如置身夜市中。

O Waffle常駐香港店 此外，於台灣經常引起瘋搶、僅作快閃供應的可愛「O Waffle」小圓圈棒棒窩夫，於香港店將成為常設款式！系列共以5款獨家口味呈現，主要以茶、酒為主題，包括「Kyoto’s Forbidden Kiss 抹茶和他的草莓胭脂」抹茶微甘遇上士多啤梨的酸甜，層次分明；「The Oolong Riviera 海邊鐵觀音」烏龍及鐵觀音茶味忌廉配搭海鹽焦糖醬；而「Privateer’s Bounty 海盗奶蓋」則以冧酒提子忌廉搭配鹹甜芝士奶蓋，加上經冧酒浸泡的提子乾，微醺滋味讓人欲罷不能。

歌賦街最新打卡小店

香港店亦將白狐概念成品牌標誌，象徵純潔、吉祥，亦代表着品牌對食材的執着，一身潔白的北極狐，好比細滑無睱的忌廉。店內以藍綠色為主調，利用流暢的弧線設計與柔和壁燈，營造出摩登簡約的氛圍。最吸睛的莫過於懸掛在店中央的立體光管裝置，呈現出白狐穿越圓圈的靈動姿態，有如從台北跳進香港，一圈圈的亦如窩夫的輪廓。另設有自家品牌的周邊產品，不論是外帶或在店內慢慢享用，亦能沉浸在治癒窩夫體驗中。

OOOO Waffle 地址：中環歌賦街45號地下

試業期間營業時間：12:00 – 21:00