生活
出版：2026-Feb-27 18:00
更新：2026-Feb-27 18:00

分享：
Nose 08

台灣過江龍首店OOOO Waffle登陸中環 日賣1500份！人氣爆餡窩夫/必試香港獨家口味 (有片)

adblk4

台北人氣過江龍韓風窩夫店「白狐院」跳出台灣，首間海外分店進駐香港中環歌賦街！在台北擁有超高人氣、創下日賣1,500份驚人紀錄的「白狐院華窩夫 흰여우 와플」，以潔白北極狐為概念，重新命名名字「OOOO Waffle」亮相，提供多款鬆軟爆餡窩夫，更推出香港獨家口味，絕對不能錯過。

台北「白狐院」創下日賣1,500份紀錄

「白狐院華窩夫 흰여우 와플」於2022年底台北誕生，由嚴依柔(Roro)及藍萩函(Blue)共同創立，主打韓式風格窩夫，厚身窩夫外層鬆脆而內裏柔韌，夾着滿滿忌廉及配料，憑著超打卡的爆餡窩夫，創立短短3年間，品牌已推出過百款口味，更創下單日賣超過1,500份窩夫紀錄。截至2025年底，，其售出的窩夫總高度若逐一疊起，竟然相當於37座「台北101」摩天大樓！如今這份窩夫熱潮吹至香港，由兩位創辦人親自監督，確保港人能吃到百分百的台灣原味。

adblk5

香港店命名OOOO Waffle 熱賣口味強勢登場

「OOOO Waffle」是白狐院首間海外分店，沿用台灣總店配方。Roro透露，為了找出最完美的窩夫口感，她曾反覆鑽研超過50個食譜。最終研發出於粉漿加入適量椰漿粉，讓外層鬆脆，而內層軟熟像麵包般帶有韌性，而忌廉配料等亦不馬虎，選用優質法國忌廉，調成不同味道，像開心果味、士多啤梨味等。Roro及 Blue亦將會不定期來回香港及台灣兩地，監督質素、培訓團隊及研發新口味。

Pistachio Courtier 草莓開心果大王 02 Chocolate Overload 超超超巧克力 02 Seoul’s Crispy Belly 首爾午夜新聞 The Cloud Nine Alibi 倒懸的芒果雲階 02 Ma(tcha) Mo(chi) Mi(rage) 抹茶 Muah 吉

香港獨家隱藏口味及鹽酥雞窩夫首度面世

除了爆餡經典窩夫外，香港店亦將推出獨家「Secret Menu 隱藏版」窩夫，是品牌史上首款麻糬窩夫！在特製粉漿中加入麻糬，增添煙韌拉絲口感，更可根據喜好自選不同配料及醬汁。另外鹹味窩夫則有香港限定口味「Night Market Fried Chicken Basil 夜市鹽酥雞格格」，將窩夫弄成小件，配上台灣雞肉炸成的雞粒，加上甜不辣及羅勒醬汁，仿如置身夜市中。

adblk6

Night Market Fried Chicken Basil 夜市鹽酥雞格格 01 Night Market Fried Chicken Basil 夜市鹽酥雞格格 03 Secret Menu (Mochi Waffle) 原來你什麼都不想要 (麻糬窩夫) 01 Secret Menu (Mochi Waffle) 原來你什麼都不想要 (麻糬窩夫) 02

O Waffle常駐香港店

此外，於台灣經常引起瘋搶、僅作快閃供應的可愛「O Waffle」小圓圈棒棒窩夫，於香港店將成為常設款式！系列共以5款獨家口味呈現，主要以茶、酒為主題，包括「Kyoto’s Forbidden Kiss 抹茶和他的草莓胭脂」抹茶微甘遇上士多啤梨的酸甜，層次分明；「The Oolong Riviera 海邊鐵觀音」烏龍及鐵觀音茶味忌廉配搭海鹽焦糖醬；而「Privateer’s Bounty 海盗奶蓋」則以冧酒提子忌廉搭配鹹甜芝士奶蓋，加上經冧酒浸泡的提子乾，微醺滋味讓人欲罷不能。

O Waffle Kyoto’s Forbidden Kiss 抹茶和他的草莓胭脂 01 O Waffle Kyoto’s Forbidden Kiss 抹茶和他的草莓胭脂 04 O Waffle Privateer’s Bounty 海盗奶蓋 01

歌賦街最新打卡小店

adblk7

香港店亦將白狐概念成品牌標誌，象徵純潔、吉祥，亦代表着品牌對食材的執着，一身潔白的北極狐，好比細滑無睱的忌廉。店內以藍綠色為主調，利用流暢的弧線設計與柔和壁燈，營造出摩登簡約的氛圍。最吸睛的莫過於懸掛在店中央的立體光管裝置，呈現出白狐穿越圓圈的靈動姿態，有如從台北跳進香港，一圈圈的亦如窩夫的輪廓。另設有自家品牌的周邊產品，不論是外帶或在店內慢慢享用，亦能沉浸在治癒窩夫體驗中。

Shop Front 01 Interior 05 Interior 05 (1) Shop Front 03

OOOO Waffle

地址：中環歌賦街45號地下

adblk8

試業期間營業時間：12:00 – 21:00

