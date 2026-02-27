全港首個LEGO動物萌友互動體驗區登場 免費領養萌寵+設計專屬寵物(有片)

LEGO又有新搞作！2月27日至3月22日期間，LEGO打造全港首個限定「LEGO®動物萌友」互動體驗專區，粉絲可免費沉浸式體驗領養動物萌友，包括為萌友打扮及製作專屬寵物卡等，享受養寵物的樂趣。另外，LEGO即將推出「LEGO®萌寵夾夾樂」快閃活動，銅鑼灣、將軍澳及沙田的學生可免費挑戰夾出動物萌友，夾公仔高手不妨一試！

限定的「LEGO® 動物萌友」專區將會登陸香港樂高認證專門店，活動以認養寵物為主題。踏入專區，LEGO寵物護理員將會帶領粉絲「認養」動物萌友，親手拼砌出真實LEGO寵物。除了「認養」動物萌友外，粉絲亦可發揮無限創意，砌出家中毛孩或迷你版的自己。

為愛寵梳洗打扮 設計專屬 寵物卡

認養寵物後，LEGO寵物護理員將會帶領粉絲到萌寵美容區和萌寵玩樂區，為寵物梳洗打扮及玩樂放電。最後當然要為愛寵設計專屬的寵物卡，記錄牠的名字和出生日期等資料，並將牠放進專屬盒子裏帶回家。

如果想帶心愛的寵物出外玩樂， LEGO公仔展示包絕對是好選擇。粉絲可為展示包加配各種主題配件，打造獨特故事場景。凡購買 LEGO® Friends、LEGO® Disney™、LEGO® Harry Potter™ 、LEGO® Animal Crossing™、LEGO® Creator及LEGO® Minifigures 盒組滿 $500，即可獲贈LEGO公仔展示包。