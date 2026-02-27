全港首個LEGO動物萌友互動體驗區登場 免費領養萌寵+設計專屬寵物(有片)

LEGO又有新搞作！2月27日至3月22日期間，LEGO打造全港首個限定「LEGO®動物萌友」互動體驗專區，粉絲可免費沉浸式體驗領養動物萌友，包括為萌友打扮及製作專屬寵物卡等，享受養寵物的樂趣。另外，LEGO即將推出「LEGO®萌寵夾夾樂」快閃活動，銅鑼灣、將軍澳及沙田的學生可免費挑戰夾出動物萌友，夾公仔高手不妨一試！
認養動物萌友
限定的「LEGO® 動物萌友」專區將會登陸香港樂高認證專門店，活動以認養寵物為主題。踏入專區，LEGO寵物護理員將會帶領粉絲「認養」動物萌友，親手拼砌出真實LEGO寵物。除了「認養」動物萌友外，粉絲亦可發揮無限創意，砌出家中毛孩或迷你版的自己。
為愛寵梳洗打扮 設計專屬寵物卡
認養寵物後，LEGO寵物護理員將會帶領粉絲到萌寵美容區和萌寵玩樂區，為寵物梳洗打扮及玩樂放電。最後當然要為愛寵設計專屬的寵物卡，記錄牠的名字和出生日期等資料，並將牠放進專屬盒子裏帶回家。
如果想帶心愛的寵物出外玩樂， LEGO公仔展示包絕對是好選擇。粉絲可為展示包加配各種主題配件，打造獨特故事場景。凡購買 LEGO® Friends、LEGO® Disney™、LEGO® Harry Potter™ 、LEGO® Animal Crossing™、LEGO® Creator及LEGO® Minifigures 盒組滿 $500，即可獲贈LEGO公仔展示包。
萌友快閃3大地方 免費挑戰夾萌寵
另外，LEGO將盒組42678寵物飾品車及42684 獨角獸夢幻咖啡廳帶到現實世界，實現不少人的幻想。3月4日至6日期間，巨大化的「LEGO® 動物萌友」飾品車將會限時快閃銅鑼灣、將軍澳及沙田，配合「LEGO® 萌寵夾夾樂」及自由拼砌活動，附近的學生可免費挑戰夾出萌寵和公仔展示包，考驗手氣。
「LEGO® 動物萌友」專區
日期：2月28日至3月22日
地點：
• 樂高認證專門店 (旺角店、銅鑼灣店、將軍澳店 & 澳門威尼斯人店)
• 樂高探索中心
LEGO®寵物護理員」互動體驗：逢星期六及日 (下午2時至6時)
「LEGO® 動物萌友」飾品車及「LEGO® 萌寵夾夾樂」
日期：3月4日
時間：14:30 - 17:00
地點：銅鑼灣棉花路與東院道交界 (近軒尼詩道官立小學 (銅鑼灣)
日期：3月5日
時間：14:30 - 17:00
地點：沙田鄉事會路，往瀝源邨街口
日期：3月6日
時間：14:30 - 17:00
地點：將軍澳唐俊街（與唐德街交界）