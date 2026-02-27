幪面超人古迦25周年展3月登陸旺角！ 門票$88起 即睇早鳥優惠＋優先入手限量S.H.Figuarts

《幪面超人古迦》播映25周年，由3月28日至5月10日旺角INCUBASE Arena隆重舉行《幪面超人古迦25週年紀念：超 Kuuga 展》，屆時除了有「超立像」展區讓粉絲和歷代型態的古迦雕像打卡外，更特設「誕生」展區，展出早期設計稿、影像資料等珍貴紀錄！展覽更推出早鳥預購活動，多款套票內含不同優惠，包括S.H.Figuarts 真骨彫製法 超古代戰士古迦、香港站限定最終決戰 T 恤等，下文即睇詳細介紹！

特攝迷注意！日本經典英雄「古迦」強勢登陸香港，是次 25周年紀念展為 2026 海外巡迴首站，展覽將帶領觀眾重新感受「從零開始的時代」，帶領觀眾走入平成首位幪面超人的誕生現場。特設「誕生」展區，回顧角色設定、造型設計到構築世界觀的點滴，並展出早期設計稿、影像資料等珍貴紀錄，重現創作背後的熱血與靈感。打卡必到的「超立像」展區則以震撼大型雕像結合沉浸式空間，重塑古迦歷代型態的經典戰鬥瞬間，更有敵對組織「古朗基」以全新立體造型首次登場，氣勢迫人。

今次展覽特別準備了一系列極具收藏價值的驚喜禮遇，全展期合共推出 14 款實體門票，每星期將固定登場 2 款指定設計，齊集古迦各種形態的戰鬥英姿！此外，每位入場人士均可獲贈一張展覽限定明信片，明信片系列共 12 款，以精美印刷重現多個經典場景，並以隨機形式派發。 今次展覽帶來了專為日本《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》所推出的限定紀念商品「S.H.Figuarts 真骨彫製法 超古代戰士古迦」，本體以《EPISODE 1 復活》登場的「輪鬥戰士空我」為基礎而打造出「古代戰士空我」，全身施以風化舊化效果，完美呈現超古代「空我武士」的獨特氣質。身上的「古文字」、胸部與肩部造型，以及手腕、腳踝的環狀細節均採用墨色處理，附有特別設計的專用台座，並搭配飾有石棺元素的獨特包裝套筒，細節豐富，收藏價值極高，粉絲切勿錯過！

首推「冒險家計劃」 專享優先購票機會

一直為本地觀眾帶來多元化 IP 體驗的 INCUBASE Arena，今年隆重推出粉絲專屬會員制度「冒險家計劃」，分為「新手」及「資深」兩大等級，全面升級觀展與購物體驗。加入成為冒險家後，即可優先掌握各大展覽、快閃店及活動第一手消息，更可專享免費入場機會、現場購票折扣及商品優惠等多重禮遇，讓特攝、動漫及收藏迷更盡情投入每一場精彩冒險！

新手冒險家 ($188)：享免費觀展 1 次、現場購票 9 折及周邊商品 95 折優惠。

資深冒險家 ($388)：享免費觀展 2 次、現場購票 8 折、周邊商品 9 折，以及快閃店優先入場與展覽優先預覽。

*冒險家計劃有效期為6個月，一經啟用，不設延期、轉讓、退款或兌換現金