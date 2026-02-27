灣仔口碑意大利餐廳Giá Trattoria Italiana 2大優惠！1.2KG T骨牛扒$998 $158食13吋羅馬式薄餅＋葡萄酒

灣仔口碑意大利餐廳Giá Trattoria Italiana近日迎來11周年，特別於瑞安中心5000呎新店推出2大限定優惠，包括$998飽歎超過1.2KG T骨牛扒，以及$158食13吋羅馬式薄餅再送葡萄酒，非常抵食！ $998飽歎超過1.2KG T骨牛扒 由意籍名廚 Gianni Caprioli 創立的 Giando Group主打地道意式滋味。今年踏入品牌成立第11周年，旗下餐廳 Giá 破天荒推出期間限定震撼優惠！原價 $1,298 的 T 骨牛扒現在優惠價只須$998，每份重逾 1.2 公斤，選用新鮮榖飼牛，以意式傳統手法炮製，外層焦香酥脆、內裏嫩滑多汁，僅以海鹽及初榨橄欖油簡單調味，完美呈現牛肉最原始的肉香。



優惠詳情：

由 3 月 2 日至 3 月 31 日期間，逢星期一至星期四晚市 (6pm 後) ，每晚首 5 位成功預訂的客人，即可以優惠價 $998 享用原價價值 $1,298 的 1.2KG T 骨牛扒。每晚限定 5 份，客人必須預先致電餐廳訂座（+852 6611 6252），並表明預訂一份優惠價 T 骨牛扒，再由餐廳確認成功預訂。

條款及細則：

-2 月 27 日 3pm 起接受折扣 T 骨牛扒預訂。

-每晚優惠數量有限，額滿即止。

-每桌只限享用一份折扣 T 骨牛扒。

-T 骨牛扒須按原價 (1,298) 收取加一服務費。

-如有任何爭議，Giando Group 保留最終決議權。

13吋羅馬式薄餅 Pizza Hour 優惠價$158 正宗羅馬式薄餅，以超薄香脆餅底見稱。薄餅餅底以 Dalla Giovanna 麵粉 及 意大利天然礦泉水 揉製而成，散發迷人麥香。薄餅分為茄醬底及非茄醬底兩大類，自家製作的茄醬指定選用來自坎帕尼亞 (Campania) 的「聖馬札諾番茄」 (San Marzano DOP tomato)，其肉質厚實，鮮甜微酸，果膠多而不易熬至出水，被認為是製作茄汁的最佳品種。餐廳特備 Pizza Hour，凡於星期一至四 3pm – 6pm，以 $158 優惠價享用 13 吋的瑪格麗特薄餅，配以葡萄酒一杯，亦可改選啤酒、汽水、咖啡或茶。



Giá Trattoria Italiana

地址：灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 1 樓 111-113 號舖

營業時間：12pm – 10:30pm

查詢或訂座：+852 6611 6252