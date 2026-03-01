Star Wars/小朋友齊打交/賽車未來 限定精品系列登陸7仔

今期「7 仔預購」帶來多個人氣IP限定精品，包括《星球大戰》、《小朋友齊打交》以及賽車未來「RACING MIKU」等系列商品，一次過網羅不同世代粉絲的心頭好。預購將於 2 月 18 日起於「7 仔預購」網站及 App 開放，數量有限，售完即止。



《星球大戰》人氣造型燈登場 今輪焦點之一是多款以 Star Wars 為主題的精品。當中包括萌感十足的古古造型燈、型格十足的曼達洛人 3D 桌上燈，以及氣場強勁的黑武士發聲燈；經典衝鋒隊面具造型燈與星戰主題撲克牌亦同步推出。無論是擺設收藏，還是作為日常氣氛燈使用，都能為家中或工作桌面增添濃厚銀河風格。



《小朋友齊打交》限定精品 經典電腦遊戲 Little Fighter 2（《小朋友齊打交》）亦推出多款限定周邊，涵蓋盲盒公仔、角色 T-Shirt、手提袋、襟章套裝、變色杯及亞加力鎖匙扣套裝等，兼顧收藏與實用。 多位人氣角色包括 Davis、Dennis、Deep、Henry、John、Louis、Firen、Freeze 及邪鬼等輪流亮相，熟悉的招式與造型化身日常單品，讓玩家把遊戲中的熱血與回憶帶到生活之中。

RACING MIKU 限定系列 來自賽車應援企劃的 Racing Miku 亦驚喜登場，推出一系列限定精品，包括亞克力立牌、御守吊飾、應援鑰匙扣及徽章盲抽等。繽紛色彩配上充滿動感的造型設計，無論外出隨身攜帶，或於家中展示收藏，都同樣吸睛。

