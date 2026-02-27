新店關注組｜$25起歎名廚創新西班牙料理 必食鹹鱈魚冬甩/鴨肝布里歐麵包

喜歡吃西班牙菜的讀者，又多個最新好去處！由西班牙籍名廚 Edgard Sanuy Barahona創立的西班牙餐廳Lola Maria，進駐上環荷李活道，不單炮製正宗西班牙風味美食，亦自創不少大膽創新概念精點，如鹹鱈魚冬甩、鴨肝布里歐麵包、迷你西瓜盅盛載的番茄凍湯。人無他有，夠獨特！難得小吃$25起，肉類主菜、西班牙飯平均二百多元，都算性價比高。

「對比之美」演繹西班牙靈魂滋味 國際知名主廚Edgard Sanuy Barahona曾是The Murray的前任行政大廚，現在自立門戶，傾盡心血，運用「對比之美」的特色演繹西班牙靈魂滋味。店名的Lola與Maria代表兩種不同個性，卻能相互成就，融合於一起。Lola象徵驚喜創意的菜式；Maria寓意真摯溫暖的傳統西班牙風味，引領大家探索充滿趣味的西班牙餐飲旅程。

鹹鱈魚冬甩配蒜味蛋黃醬 先說與別不同的tapas，「Collverd」鴨肝以榲桲及雪利酒醋醬調味，油潤芳香，搭配香烤牛油布里歐麵包，帶來平衡優雅。鹹鱈魚冬甩 外層酥脆，綴以輕盈的蒜味蛋黃醬及紅洋蔥碎，內餡幼滑，鹹香有趣味！

嘗盡西班牙精品食材 以西班牙食材製作的tapas，推介西班牙牛肉乾伴法包，用了西班牙直送的上乘風乾牛肉作餡料，鹹香的牛肉與輕盈鬆化的法包相互配合。西班牙紅蝦薄片配松子仁及特級初榨橄欖油擺盤精緻，清甜鮮爽，入口滿載海洋氣息。西班牙火腿精選精選來自La Prudencia、以橡果飼養的伊比利亞前腿火腿，油花細緻，香氣長久；Tetilla芝士口感柔滑，如奶油般細膩。

甜品可以一試The Whole Orange，以焦糖玉桂泡沫、新鮮香橙、香橙果醬為主角，頂層配上雲呢拿雪糕。配Cava汽酒或Sangria，盡情享受西班牙風味之旅。

Lola Maria 地址︰上環荷李活道108號聚賢居地下D號舖 營業時間:星期二至星期日（星期一休息） 午餐：中午12時至下午2時30分 晚餐：晚上6時至11時