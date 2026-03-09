《日本群馬直送 × 健康優質選材》安心又美味！

農曆新年連場大餐過後，雖然是酒足飯飽，但身體是否多少有點「超負荷」了？比起再持續大魚大肉，更吸引的，絕對是新鮮的時令蔬菜帶來的天然健康味道！今個三月，AEON及SOGO將為港人帶來日本直送的新鮮驚喜 —— 「群馬．旬之味祭」！精選四款來自群馬縣的時令食材，以產地最新鮮的姿態呈現，讓大家在香港都能感受日本農產魅力與大自然的饋贈，就讓日本蔬果的清新滋味，一解大餐過後的油膩感吧！

大和芋 Yamato Imo

忙碌上班族救星 奶油般質地的大和芋 Yamato Imo 想食得健康都要花心思及時間準備，對於上班族而言簡直是不可能的任務！想輕鬆備餐、更要食得安心？由群馬縣自然孕育的「白金山藥」—大和芋 Yamato Imo可能就是大家的救星，山藥又名鮮淮山，是一種老少皆宜的豐富營養食材，既能改善脾虛洩瀉，又可養顏美容以及提升免疫力，而且低卡同時含豐富膳食纖維，更大賣點，是其處理簡單方便，亦可配以多種烹調方式，燉湯、煮粥、涼拌沙律及小炒樣樣都可。而且大和芋更以超強黏性、奶油般質地與溫和口味聞名，絕對是不可多得的天然百搭食材！

彌生姬士多啤梨 Yayoihime Strawberry

小朋友最愛 家庭聚餐必備 彌生姬士多啤梨 Yayoihime Strawberry 日本士多啤梨一直以來都深受港人歡迎，因其甜度超高，更是小朋友們的最愛，每次出現都必成餐桌主角！不但款款都包裝精緻、品質優良，每個產地更有著獨特的口感與甜度！而喜愛飽滿口感及甜酸平衡的大家又多個選擇了，由群馬縣「Tonehoppe」與栃木縣「Tochiotome」配種而成的彌生姬士多啤梨，粒粒都果實碩大並呈色澤亮麗的鮮紅色，不但看起來吸引，一口下去就是紮實果肉口感，士多啤梨的香甜芬芳再隨即充滿整個口腔！甜味與酸味達到恰當的平衡，無論是直接享用或製作成甜點都「一級棒」！

水果番茄 Brix Nine Tomato

女生減肥必備零食 食多少都０負擔！水果番茄 Brix Nine Tomato 番茄是港人為之熟識、家中必備食材，但原來除烹調後品嚐，還有可直接品嚐、如水果般甘甜的番茄！群馬縣的驕傲紅寶石—水果番茄 Brix Nine Tomato，常見的普通番茄與其完全不能相比。每一顆都是群馬農家憑著匠心與經驗，精心栽培出來的心血結晶。其最強賣點，就是水果番茄的糖度可以高達9度以上！只需要將其洗淨後直接品嚐，就能體會其在口腔中爆發的甜味與豐富口感，甜度超標但0負擔，年後減肥又有一大好幫手了！

舞菇 Maitake Mushroom

血管清道夫 多效的奇蹟「舞茸」 舞菇 Maitake Mushroom 最後再介紹在日本有「舞茸」之稱的舞菇。這種菇菌類味道鮮美，其營養價值令人驚喜，甚至有「血管清道夫」的美譽，有助調節血脂、預防血管硬化。舞菇含有豐富的維他命D及麥角固醇，兩者能幫助身體更有效地吸收鈣質以強化骨骼和牙齒。除此之外，舞菇還含有豐富的維他命B3、鋅及β-葡聚糖等功能性成分，有助增強免疫力、促進新陳代謝及抗頑疾特性。 至於烹調方法，無論是蒸、炒、煮、炸，還是炆，舞菇都能輕鬆駕馭，可以簡單用牛油香煎，亦可將其與其他蔬菜煮成日式雜炊，絕對無難度，怎麼煮都美味！

延續新年驚喜 凡購買即送限量精美贈品 AEON與SOGO為喜愛日本蔬果的大家延續新年驚喜，舉辦「群馬．旬之味祭」活動，不用飛日本亦可親身選購由日本群馬縣直送的新鮮食材，活動由即日起至3月16日，在AEON及SOGO指定門市同步舉行。只要購買「群馬．旬之味祭」的產品滿$100，即可換領「馬上有錢」馬仔皮革匙扣一份！禮品數量有限，送完即止。在春季的開始，與家人朋友一起，用最新鮮、最天然的味道，為新一年的健康生活，邁出第一步吧！ 「群馬．旬之味祭」

銷售超市：AEON STYLE康怡、AEON STYLE黃埔、AEON屯門店及SOGO 銅鑼灣（CWB） 活動日期：即日起至3月16日