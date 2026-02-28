人氣法國餐廳LALA慶祝1周年 八手星級名廚聯乘晚宴只此一夜 難得性價比高

中環注目法國餐廳LALA慶祝1周年，創辦人兼法籍主廚 Franckelie Laloum即將於3月11日(星期三)晚上，聯乘三位城中頂尖名店的星級客席主廚，包括香港 L’Atelier de Joël Robuchon主廚Julien Tongourian、TATE Dining Room主廚Vicky Lau，以及 Feuille主廚Joris Rousseau，一起舉辦八手法式晚宴，只此一晚。記者看過餐單價目，相當性價比高，非常難得。愛吃法國菜的朋友千萬別錯過！

熱門菜式為創作靈感

LALA主廚 Franckelie表示：「我們創辦 LALA 是希望以更輕鬆、更親切的方式呈現法國菜。這次邀請朋友們走進我們的廚房，為菜式加入他們的巧思，讓周年慶更顯特別。」

周年晚宴菜單以一系列 LALA 熱門菜式為靈感，前菜包括蟹肉魔鬼蛋、雞肝慕絲伴漬物及牛油軟包、番茄撻，以及醋漬油甘魚。吃主菜先奉上香烤龍蝦配馬爾他沙巴翁甜醬及XO醬；主菜就獻上乳鴿鵝肝伴椰菜配以五香醬汁；最後甜品以蘭姆巴巴蛋糕配椰子雪糕及熱帶果醬作結。七道菜晚宴定價為每位$1,488，有吃開名店法國餐的饕餮該知道，以這個合理的價錢能夠嘗盡四位名廚的手勢，實在機會難逢，這點是相當吸引！貫徹LALA的輕鬆巴黎風氣氛，配合熱情的款待，令人無法抗拒法國菜的魔力。