櫻花2026｜東京文華東方酒店推出櫻花體驗 櫻花人力車/主題美食/日本橋櫻花祭

踏入東京櫻花季節，坐落於日本橋著名的櫻花大道旁的東京文華東方酒店，以「極致櫻花體驗」為主題，推出一系列主打欣賞日本橋的櫻花樹為主的住宿禮遇、美饌體驗、養生療程與社區探索活動，近距離櫻花美景，迎接浪漫春日。

「極致櫻花體驗」的定價由235,350日圓起。

「極致櫻花體驗」為賓客設計春日悠閒之旅。體驗內容包括：10%優惠可用房價、酒店消費禮券、套房尊享禮遇，以及獨家櫻花人力車之旅，賓客可近距離欣賞酒店四周壯麗綻放的櫻花。

首推櫻花人力車體驗

今年首度推出的櫻花人力車體驗非常特別！人力車將於酒店入口處候駕，賓客可由此展開一場人力車之旅，在漫天櫻花下穿梭綿延的櫻花大道，以及江戶時期的百年古建築之間，感受另一角度的東京現代故事。

預訂了東京文華東方酒店「極致櫻花體驗」且入住套房的賓客，將免費享受基本人力車體驗，而其他賓客亦可透過酒店禮賓部預約，感受專屬東京櫻花季節的春日浪漫。而選擇「特色櫻花人力車體驗」的賓客除了可在沿途盛放的櫻花樹下停留並打卡留念外，還可於車上享用迷你粉紅香檳，盡享奢華雅致春日之旅。