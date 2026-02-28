櫻花2026｜東京文華東方酒店推出櫻花體驗 櫻花人力車/主題美食/日本橋櫻花祭

踏入東京櫻花季節，坐落於日本橋著名的櫻花大道旁的東京文華東方酒店，以「極致櫻花體驗」為主題，推出一系列主打欣賞日本橋的櫻花樹為主的住宿禮遇、美饌體驗、養生療程與社區探索活動，近距離櫻花美景，迎接浪漫春日。
極致櫻花體驗
「極致櫻花體驗」為賓客設計春日悠閒之旅。體驗內容包括：10%優惠可用房價、酒店消費禮券、套房尊享禮遇，以及獨家櫻花人力車之旅，賓客可近距離欣賞酒店四周壯麗綻放的櫻花。
「極致櫻花體驗」的定價由235,350日圓起。
首推櫻花人力車體驗
今年首度推出的櫻花人力車體驗非常特別！人力車將於酒店入口處候駕，賓客可由此展開一場人力車之旅，在漫天櫻花下穿梭綿延的櫻花大道，以及江戶時期的百年古建築之間，感受另一角度的東京現代故事。
預訂了東京文華東方酒店「極致櫻花體驗」且入住套房的賓客，將免費享受基本人力車體驗，而其他賓客亦可透過酒店禮賓部預約，感受專屬東京櫻花季節的春日浪漫。而選擇「特色櫻花人力車體驗」的賓客除了可在沿途盛放的櫻花樹下停留並打卡留念外，還可於車上享用迷你粉紅香檳，盡享奢華雅致春日之旅。
基本人力車體驗：每程10,000日圓起
櫻花主題特色人力車體驗：每程16,000日圓起，包含兩枝迷你粉紅香檳，以及一張期間拍攝的即影即有照片。
櫻花風味美食登場
櫻花季少不了品嘗一系列特色美饌呈獻。賓客可於Oriental Lounge品嚐櫻花下午茶，於Tapas Molecular Bar體驗時令分子料理，或於Sense享用別具風韻的粵菜。當然不能錯過於Mandarin Bar細味櫻花主題雞尾酒。
此外，酒店亦提供精緻櫻花甜點，以及以日本傳統風呂敷(Furoshiki)精美包裝的便當，賓客可帶至櫻花樹下邊享受靜謐時光邊細細品味。
櫻花放鬆時光
酒台的水療中心亦以「Totally Tokyo, Sakura Edition」在春季為各位煥然一新，享受90分鐘主題療程，包括日式身體磨砂、指壓按摩及溫和伸展運動，最後以免費面部護理作結，在櫻花季中充充電，盡情放鬆。
櫻花社區活動
為期19天的2026日本橋櫻花祭(Sakura Festival Nihonbashi 2026)，將照亮整條櫻花街道，提供櫻花主題時令餐飲以及手工藝品，賓客可於該區盡情欣賞獨有的夜間賞櫻活動，沉浸在春日的歡樂氣氛中。
如欲預訂住宿，請按此瀏覽酒店官方網頁或電郵至 [email protected]。