日本秘境答志島｜三重縣隱世漁村超療癒！打卡絕美海景觀景台＋人氣紅豆麵包店

日本是一個由超過 14,000 個島嶼組成的島國，除了本州、北海道、四國和九州四大島外，還散落著無數風貌各異的小島城市，每一處都蘊藏著獨特魅力。從三重縣鳥羽港乘船約 20 分鐘，就能來到隱世漁村小島「答志島」。島上沒有過度開發，依舊保留著純樸的漁村氣息與悠然的海島景致；今次就帶大家走訪島上街坊特色小店，再登上絕美海景觀景台，在山中靜靜細味海島時光。
文、相：heidi
鳴謝：近畿日本鐵道株式會社
島上唯一豆腐店老字號
答志島屬伊勢灣最大的島嶼，人口卻只有約一千五百人，人口密度低，每當海風吹過，總覺得這種風景跟香港離島有幾分相似。話雖如此，島上卻藏著不少低調小店，我們第一站先來到「山下豆腐店」。小店位於巷弄之間，是島上唯一一家豆腐店，客人絕大部分都是島上居民，偶爾有像我們這樣的觀光客前來，街坊們也早已習以為常。
香港人對荳品一向要求甚高，店家特別選用伊勢本地黃豆製作，堅持全無添加，健康又美味。多款炸豆腐配上地道食材，如昆布、山藥等，炸得外皮金黃酥脆、口感層次分明，仍保留濃郁豆香。早上更有無糖豆漿供應，香滑細膩，入口滿是豆香。若有機會到訪，不妨親身試試日本荳品與香港的分別吧。
地址：三重縣鳥羽市答志町225
文青風麵包小店
沿著海邊散步，第二站我們來到臨海的麵包店「Bakery Hamayoshi」。小店走清新簡約的文青路線，伴隨陣陣出爐麵包香氣，彷彿走進了日劇場景。在介紹麵包前，先談談島上的一項獨特文化：答志島上的「八幡神社」每年二月都會舉行八幡祭，為島民驅邪祈福，而當地大部分民居門前都寫上「八」字，寓意闔家平安。這家麵包店的招牌紅豆包，同樣印上象徵祝福的「八」字標誌，麵包鬆軟、香氣撲鼻，紅豆餡香甜綿密，一於買個麵包坐在海邊慢慢歎。
地址：三重縣鳥羽市答志町412-4
營業時間：週一、二、六、日，9:00~17:00
天望山絕美海景觀景台
最後一站一於到山上探秘，答志島的天望山上隱藏著一個隱世海景觀景台，非常值得納入行程觀光。我們騎著電動單車沿山路前行，來到連接答志町與桃取町之間的路段，就能找到通往「Ray Field」觀景台的入口。沿著被綠意包圍的林間小徑漫步，約十分鐘便可抵達終點。觀景台以木材建成，造型獨特，而且可坐享遼闊視野，加上眼前湛藍的海洋一望無際，景色壯麗難忘。