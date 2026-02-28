日本秘境答志島｜三重縣隱世漁村超療癒！打卡絕美海景觀景台＋人氣紅豆麵包店

日本是一個由超過 14,000 個島嶼組成的島國，除了本州、北海道、四國和九州四大島外，還散落著無數風貌各異的小島城市，每一處都蘊藏著獨特魅力。從三重縣鳥羽港乘船約 20 分鐘，就能來到隱世漁村小島「答志島」。島上沒有過度開發，依舊保留著純樸的漁村氣息與悠然的海島景致；今次就帶大家走訪島上街坊特色小店，再登上絕美海景觀景台，在山中靜靜細味海島時光。 文、相：heidi 鳴謝：近畿日本鐵道株式會社

島上唯一豆腐店老字號

答志島屬伊勢灣最大的島嶼，人口卻只有約一千五百人，人口密度低，每當海風吹過，總覺得這種風景跟香港離島有幾分相似。話雖如此，島上卻藏著不少低調小店，我們第一站先來到「山下豆腐店」。小店位於巷弄之間，是島上唯一一家豆腐店，客人絕大部分都是島上居民，偶爾有像我們這樣的觀光客前來，街坊們也早已習以為常。

香港人對荳品一向要求甚高，店家特別選用伊勢本地黃豆製作，堅持全無添加，健康又美味。多款炸豆腐配上地道食材，如昆布、山藥等，炸得外皮金黃酥脆、口感層次分明，仍保留濃郁豆香。早上更有無糖豆漿供應，香滑細膩，入口滿是豆香。若有機會到訪，不妨親身試試日本荳品與香港的分別吧。