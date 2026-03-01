CLARINS推全新賦活精華粉底液 記者實測養膚粉底液！養膚之餘超貼妝 打造全天候透亮肌

近年美妝界掀起一陣「Clean Girl」風潮，比起厚重、極具面具感的底妝，更追求有如天然原生肌膚的透亮感。不少美妝品牌紛紛將護膚技術融入底妝，務求打造薄透呼吸感的妝容風格。一向以修護抗老護膚主打的CLARINS，將其皇牌賦活雙精華加入粉底中，一向是美妝界的熱門小技巧。今季CLARINS聽到各位呼聲，將賦活雙精華延伸至底妝，推出全新「賦活精華粉底液」，標榜2:1黃金比例融合粉底與精華。到底這支主打養膚的粉底液效果如何，今次記者就為各位進行實測試一試！

獨家雙管專利 上妝同時養膚 全新「賦活精華粉底液」，沿用CLARINS賦活雙精華獨特的雙管設計，有別於傳統將精華直接混入粉底的配方，CLARINS將高濃度的抗老水精華與光感粉底乳分開存放，每次在使用前激活高效成分「木瓜煥亮酵素」與經典抗老成分「Matrixyl 3000」達至最佳兼容。 另外CLARINS在粉底液中加入了獨家研發的A.U.R.A.光感科技，配合穩定型木瓜酵素，即時提升肌膚的光采度。在實際掃上臉後，達至由內而外的透光感，實現「修飾而非假面」的妝效。粉底液質感輕透水潤，提供全天候持妝效果。系列一共推出6款色號。

記者實測 出乎意料夠控油！表現超預期 記者皮膚為混乾肌，今次實測亞洲肌膚百搭色#L3N。實測當日，記者於手背試用時，發現擠出來的質感非常獨特，輕輕推開如乳酪幼滑，有精華滋潤感，但沒有一般粉底液的厚重黏膩感。按壓一次的份量，亦剛好足夠全臉使用，上妝過程非常順滑，因為精華含量高，非常容易推開粉底。 遮瑕方面，這款粉底的遮瑕力屬於中度，對於明顯的深色痘印需要額外遮瑕，但對於修飾膚色不均、暗沉以及毛孔細紋則表現優異，妝感亦非常自然，不會有明顯的粉感。

經過8小時的帶妝測試，最讓記者驚喜的是它的持妝性。通常到了下午，記者的T字位會開始出油，但這款粉底在T字位置依然保持完整，沒有明顯泛油，反而經時間與皮膚融合後，呈現出漂亮奶油肌光澤，絕對是加分項。