合和商場日本咖啡市集 日本直送頂級咖啡豆及挂耳包 冠軍咖啡師駐場即冲即飲（有片）

合和商場日本咖啡市集 日本直送頂級咖啡豆及挂耳包 冠軍咖啡師駐場即冲即飲

近年精品咖啡文化愈來愈盛行，日本更被不少咖啡迷視為品味與工藝兼備的代表。合和商場將於即日起至3月1日舉行「MIJ Coffee Journey－咖啡匠造場」，邀來多個日本及本地咖啡品牌參與，帶來手沖咖啡品飲、咖啡豆選購及分享環節，讓本地咖啡迷感受日式咖啡文化。

雲集日本不同地區咖啡品牌 冠軍咖啡師駐場即冲即飲 是次市集雲集十多個來自日本不同地區的咖啡品牌，部分咖啡師曾於國際咖啡烘焙比賽奪冠，亦有擔任國際賽事評審的經驗。參與品牌包括來自京都的 About Us Coffee、新潟的 Days Coffee Roaster、神奈川的 Roast Design Coffee，以及入選亞洲50間最受歡迎咖啡店的大阪人氣店 LiLo coffee 等。 品牌橫跨大阪、京都、神奈川、新潟等地，各自帶來不同產區與處理法的咖啡豆，從清爽花果調到厚實堅果風味均有選擇。市集期間，冠軍咖啡師會即場以手沖方式示範沖煮，讓大家可以一邊品飲，一邊了解水溫、研磨度與萃取時間對風味的影響等咖啡知識。

日本直送咖啡豆 除了即場試飲，場內亦設咖啡產品專區，多個品牌帶來由日本直送的咖啡豆、掛耳包及周邊精品。部分產品為會場限定發售，適合想把心儀風味帶回家的咖啡愛好者。 同場亦精選不同沖煮器具，無論是日常家用手沖壺還是專業級磨豆器有售賣，方便入門或進階咖啡迷選購。

咖啡職人分享烘焙理念 活動期間將安排分享及對談環節，由咖啡職人親身講解烘焙思路、豆款選擇及風味呈現方式，亦會談及經營理念與生活態度。對有興趣深入了解精品咖啡背景與文化的朋友而言，是難得的交流機會。 期間限定特調 除了咖啡主角，現場亦引入多款期間限定飲品與小食，包括口感綿密、配上手指餅的 Tiramisu Liked，以及帶有玫瑰花香的 Teaiee 玫瑰花拼配茶；另有由泰國品牌帶來的非油炸爆谷，主打口感鬆脆、配料層次分明，為咖啡體驗增添不同搭配。

消費換領精品咖啡 活動期間，憑合和商圈即日電子消費滿HK$250，可換領「COFFEE Chap Chap」精品咖啡一杯，每日名額100杯，數量有限。

「MIJ Coffee Journey－咖啡匠造場」詳情 日期：2月27日（星期五）至3月1日（星期日）一連三日 時間：中午12時至晚上8時 地點：香港灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭