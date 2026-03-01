「亞洲50最佳餐廳」No1.名廚Gaggan來港 獨家主理一晚限定10道菜晚宴

今年飲食界盛事之一，「亞洲50最佳餐廳2025」榜首Gaggan餐廳主廚Gaggan Anand將於三月來港，擔任香港嘉里酒店客席主廚，主理一晚限定亞洲風味主題盛宴。另外酒店又邀得曾列入「亞洲50最佳餐廳」、斯里蘭卡名店Ministry of Crab大廚Dharshan Munidasa炮製海鮮饗宴，為三月推出的「亞洲之最・煥新味覺饗宴」帶來驚喜體驗。

印度料理融合中式風味 「亞洲50最佳餐廳2025」之首Gaggan餐廳創辦人印度裔名廚Gaggan Anand，憑大膽前衛的烹飪哲學享負盛名，四度贏得「亞洲50最佳餐廳第一」殊榮，更曾獲米芝蓮二星榮譽。Gaggan將於3月23日駐守紅糖，施展廚藝，精心烹調只此一晚的10道菜嘗味晚宴。「Gaggan Tirreti Bazaar」主題餐單以印度街頭美食文化為靈感，源自主廚Gaggan的家鄉加爾各答，將分子料理技術結合中式風味，嶄新演繹多款經典小吃，包括胡椒炒帝王蟹、奶酪豌豆餃子、辣椒黑豆蕉葉包鱈魚、加爾各答酸辣花膠湯，以及X.O.醬鮑魚羊肚菌脆炒麵等。

奇幻體驗連餐酒搭配 每道菜式突破傳統框框，無論視覺、味覺與構思都有創意。除了招牌甜品「Lick It Up」，還有芒果開心果西米露配豆蔻牛奶雪糕。套餐每位價錢為$2,288，已包括精選餐酒搭配，並提供兩個用餐時段。 Gaggan十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題盛宴 日期：2026 年 3 月 23 日 首輪：晚上 6 時至 8 時 30 分 次輪：晚上 9 時至 11 時 地點：紅糖 價錢：每位$2,288，已包括精選餐酒搭配，另收加一 備註：將於 3 月 2 日起於香格里拉精品店公開發售。 網上預訂

聯乘「亞洲50最佳餐廳」斯里蘭卡海鮮名店 除此之外，酒店大堂茶座亦邀請了屢次躋身「亞洲50最佳餐廳」之列、於2025年排第58位的斯里蘭卡著名海鮮餐廳Ministry of Crab來個聯乘體驗，由3月26日起至29日舉行為期四天的六道菜海鮮風味嘗味菜單。Ministry of Crab以斯里蘭卡頂級泥蟹聞名，今次主廚Dharshan Munidasa將會帶來多款以斯里蘭卡泥蟹及大頭蝦炮製的招牌菜。六道菜晚市餐單包括蟹肝醬配香脆多士與棕櫚糖漿、蟹肉茶碗蒸、原味蟹配暖牛油及柚子熟成醬油、香蒜辣椒大蝦，以及經典黑胡椒蟹，甜品有椰香焦糖燉蛋。同場特設篤篤車打卡位。每位價錢為$1,388(兩位起)，另加$300搭配精選餐酒。

Ministry of Crab四日限定六道菜海鮮饗宴 日期：2026 年 3 月 26 日至 29 日 時間：晚上 6 時至 10 時 地點：大堂茶座 價錢：每位$1,388，另加$300搭配精選餐酒，另收加一 備註：將於 3 月 2 日起於香格里拉精品店公開發售。 網上預訂