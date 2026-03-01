熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-01 10:00
更新：2026-Mar-01 10:00

「亞洲50最佳餐廳」No1.名廚Gaggan來港 獨家主理一晚限定10道菜晚宴

Joe33

「亞洲50最佳餐廳」No1.名廚Gaggan來港 獨家主理一晚限定10道菜晚宴

今年飲食界盛事之一，「亞洲50最佳餐廳2025」榜首Gaggan餐廳主廚Gaggan Anand將於三月來港，擔任香港嘉里酒店客席主廚，主理一晚限定亞洲風味主題盛宴。另外酒店又邀得曾列入「亞洲50最佳餐廳」、斯里蘭卡名店Ministry of Crab大廚Dharshan Munidasa炮製海鮮饗宴，為三月推出的「亞洲之最・煥新味覺饗宴」帶來驚喜體驗。

印度料理融合中式風味

「亞洲50最佳餐廳2025」之首Gaggan餐廳創辦人印度裔名廚Gaggan Anand，憑大膽前衛的烹飪哲學享負盛名，四度贏得「亞洲50最佳餐廳第一」殊榮，更曾獲米芝蓮二星榮譽。Gaggan將於3月23日駐守紅糖，施展廚藝，精心烹調只此一晚的10道菜嘗味晚宴。「Gaggan Tirreti Bazaar」主題餐單以印度街頭美食文化為靈感，源自主廚Gaggan的家鄉加爾各答，將分子料理技術結合中式風味，嶄新演繹多款經典小吃，包括胡椒炒帝王蟹、奶酪豌豆餃子、辣椒黑豆蕉葉包鱈魚、加爾各答酸辣花膠湯，以及X.O.醬鮑魚羊肚菌脆炒麵等。

Indian Chef and Owner 印度名廚及創辦人 Gaggan Anand

Gaggan餐廳創辦人印度裔名廚Gaggan Anand，憑大膽前衛的烹飪哲學享負盛名，四度贏得「亞洲50最佳餐廳第一」殊榮。

奇幻體驗連餐酒搭配

每道菜式突破傳統框框，無論視覺、味覺與構思都有創意。除了招牌甜品「Lick It Up」，還有芒果開心果西米露配豆蔻牛奶雪糕。套餐每位價錢為$2,288，已包括精選餐酒搭配，並提供兩個用餐時段。

Gaggan十道菜「Gaggan Tirreti Bazaar」主題盛宴

日期：2026 年 3 月 23 日

首輪：晚上 6 時至 8 時 30 分

次輪：晚上 9 時至 11 時

地點：紅糖

價錢：每位$2,288，已包括精選餐酒搭配，另收加一

備註：將於 3 月 2 日起於香格里拉精品店公開發售。

Gaggan Cod Paturi with Chili and Black Bean 辣椒黑豆蕉葉包鱈魚 Gaggan Momo Paneer Peas 奶酪豌豆餃子 Hung Tong New A La Carte Dish Stir Fried Macao Sole with Wild Mushrooms, Vegetables and Pumpkin紅糖全新招牌菜式 兩儀炒方脷

聯乘「亞洲50最佳餐廳」斯里蘭卡海鮮名店

除此之外，酒店大堂茶座亦邀請了屢次躋身「亞洲50最佳餐廳」之列、於2025年排第58位的斯里蘭卡著名海鮮餐廳Ministry of Crab來個聯乘體驗，由3月26日起至29日舉行為期四天的六道菜海鮮風味嘗味菜單。Ministry of Crab以斯里蘭卡頂級泥蟹聞名，今次主廚Dharshan Munidasa將會帶來多款以斯里蘭卡泥蟹及大頭蝦炮製的招牌菜。六道菜晚市餐單包括蟹肝醬配香脆多士與棕櫚糖漿、蟹肉茶碗蒸、原味蟹配暖牛油及柚子熟成醬油、香蒜辣椒大蝦，以及經典黑胡椒蟹，甜品有椰香焦糖燉蛋。同場特設篤篤車打卡位。每位價錢為$1,388(兩位起)，另加$300搭配精選餐酒。

Ministry of Crab Classic Black Pepper Crab經典黑胡椒蟹 Ministry of Crab Crab Chawanmushi 蟹肉茶碗蒸 Ministry of Crab Crab Liver Pate 蟹肝醬 Ministry of Crab Garlic Chili Tiger Prawn 香蒜辣椒大蝦jpg Ministry of Crab Chef restaurateur 主廚兼主理人 Dharshan Munidasa

Ministry of Crab四日限定六道菜海鮮饗宴

日期：2026 年 3 月 26 日至 29 日

時間：晚上 6 時至 10 時

地點：大堂茶座

價錢：每位$1,388，另加$300搭配精選餐酒，另收加一

備註：將於 3 月 2 日起於香格里拉精品店公開發售。

