驚蟄驅蟲︱10大草本天然妙方除害蟲 果皮防曱甴 八角辟書蟲

周四初十七正是「驚蟄」，天氣變得潮濕，土裡蛇蟲鼠蟻被春雷驚醒，從冬眠中活躍起來。避免害蟲入侵家居，滋擾日常生活，現在正是時候做好驅蟲、防蟲準備。坊間各式各樣滅蟲產品，但全陪含有化學成分，對體質敏感人士帶來不適，而且使用不當，對環境及身體都有可能帶來損害。以下10種易用有效天然驅蟲方法，可保護家宅免受害蟲入侵。

八角 辟衣魚 蠹魚，又名衣魚，雖然不會對人造成傷害，卻會咬爛衣服與書籍，因此又稱衣蟲或書蟲。天氣潮濕特別容易滋生衣魚，如發現可把書和衣服拿到陽光處暴曬，即可驅除，因為衣魚極怕陽光。

用法：將八角放進透氣布袋，放置在書櫃或衣櫃中，八角氣味可辟出衣魚。 薄荷葉 絕螞蟻 薄荷葉是天然驅蟲好幫手，功效顯著，因薄荷葉含有薄荷腦、薄荷酮成分，因為氣味濃烈，對驅蚊、跳蚤、曱甴、螞蟻特別有效，而且具備殺菌效果。 用法：可於窗台栽種薄荷防蟲，薄荷葉曬乾亦可泡茶，被蚊叮後泡水塗擦，有助消腫。此外，亦可自製薄荷酒精噴霧，噴灑於紗窗、玄關、垃圾桶周邊驅蟲。

天竺葵 趕 跳蚤 天竺葵，又名「驅蚊草」，含有香茅醇和香葉醇成分，輕摸即散發驅蚊香氣，味帶檸檬與玫瑰香，對害蟲而言具有強烈刺激性氣味，能干擾其嗅覺，使其不敢靠近，有效驅蚊、烏蠅、跳蚤及螞蟻。

用法：可在窗台種植，因為天竺葵極需要陽光照射，灌溉後會釋放獨特香氣，輕搓揉葉片可增強驅蟲效果，是天然居家防蟲盆栽。 萬壽菊擋蝨 萬壽菊擁有刺鼻氣味，而且含有噻吩及天然除蟲菊素，味道濃郁，蚊蟲都不喜歡，可驅蚊、烏蠅、跳蚤、蝨及蚜蟲等家庭與農地常見害蟲，適合種植於花園、門窗旁，以阻擋害蟲入屋，亦可粉飾家居。 用法：萬壽菊適合春天種植，陽光及水分充足可發芽開花，開花後可自留種子，繼續栽種，延長驅蟲效果。

金不換除飛蟲

金不換(羅勒)不但是著名烹調香料，更是天然防蟲植物，因帶有強烈濃郁特殊香氣，能有效驅趕蚊、烏蠅、飛蟲等害蟲。 用法：將金不換盆栽放置於窗台或蚊蟲易滋生的積水處，其味道能驅散昆蟲，適合夏天使用。有指泰國品種羅勒較適合香港天氣種植，歐洲紫葉品種羅勒在港比較難種。 辣椒滅臭屁蟲 辣椒原來對驅趕曱甴、蜘蛛、椿象(臭屁蟲)非常有效，因為辣椒成分刺激，皮膚接觸已感灼熱燃燒感，可妨是小昆蟲。 用法：可自製辣椒水噴霧，將50克辣椒加10倍水煮沸20分鐘後過濾，或將辣椒與米酒混合浸泡，噴灑在昆蟲出沒處；亦可在牆角放新鮮或乾辣椒，杜絕曱甴。

蒜頭杜蚜蟲 蒜頭功用強大，不但可用來煮食，更是居家天然驅蟲劑，對防虱患非常有效，其強烈硫化物氣味，對驅趕螞蟻、虱、蚜蟲、跳蚤等害蟲有效。 用法：將蒜衣去掉，放在陰暗角落。或將蒜頭剝皮放入絲襪，掛在角落防蚤，亦可搗碎蒜頭泡水噴灑驅蟲，與辣椒水混合使用效率更佳。由於蒜頭主要功效是驅趕，並非蒜頭殺滅，氣味會隨時間散失，因此需定時更換。 果皮阻曱甴 橙皮、檸檬皮和柚子皮，含有豐富檸檬烯(Limonene)，都是天然的驅蟲劑，能有效驅趕蚊、螞蟻、烏蠅和曱甴等害蟲，阻止害蟲入屋，而且果皮散發香氣，令家居增添青新果氣。

用法：可將新鮮果皮曬乾，放於櫃內防蟲；亦可切絲後放於窗邊、儲物櫃、鞋櫃驅蟲。或將橙皮切碎混合白醋浸泡數日，噴射在昆蟲出沒處，對消滅家居常見害蟲非常有效。

艾草治烏蠅 艾草除了是草本藥物，亦是天然驅蟲好物，其揮發性天然香氣，對螞蟻、曱甴、烏蠅來說，是非常難聞的氣味。 用法：將乾艾草點燃，產生煙霧能有效驅趕蚊蟲，適合於室內空間進行環境淨化。亦可將乾燥艾草，放置在螞蟻或曱甴常出沒的陰暗角落，達至驅蟲效果。 到手香驅惡蚊

到手香又名印度薄荷，全帶強烈辛香味，不但擁有藥用價值，其香芹酚成分，可驅曱甴、蚊、衣魚等害蟲。如被蟲咬腫脹，可摘葉片搗碎塗抹於傷口處，有止癢、消炎的效果。 用法：可種於窗邊、花園，利用天然氣味防止害蟲。亦可把葉烤乾至乾脆，放入煲湯袋中，放在衣櫃或廚房，驅逐害蟲。需注意是到手香可能對部份人士過敏。

蟲患嚴重需找滅蟲公司幫忙 如果採用上述方法，仍然有害蟲出現，可考慮聘請滅蟲公司進行專業除蟲，因為害蟲繁殖能力強，破壞亦十分驚人，如白蟻、床蝨、曱甴等，都是適應能力極強的害蟲，避免弄巧反拙害蟲擴散，可找滅蟲公司嘗試噴藥、焗霧杜絕害蟲。