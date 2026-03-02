熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-02 10:00
更新：2026-Mar-02 10:00

時代廣場city'super「品味嘉年華」 必吃熟成美國牛肉與鵝肝 日本直送藍鰭吞拿 早鳥優惠價$199起

SPRING amlife1280 citysuper

時代廣場city'super「品味嘉年華」必吃熟成美國牛肉與鵝肝 日本直送藍鰭吞拿

city'super「品味嘉年華」將於202637日（星期六）在citysuper時代廣場店盛大舉行，為美食愛好者打造一場免簽證、免飛行的全球味覺之旅。這場活動旨在不出遠門即可體驗來自世界各地的經典佳餚。活動當天，包括主廚現場烹飪示範、互動品鑑工作坊，以及與知名大廚Chef Polar的驚喜互動。現場還有小丑表演、爵士樂演奏及日落DJ秀，為活動增添更多趣味與活力。此外，LOG-ON復古快拍亭將捕捉每一個難忘瞬間，留下珍貴回憶。

活動亮點包括：

*30天乾熟成美國牛肉與鵝肝：搭配主廚秘製陳皮醬，柑橘香氣與豐富油脂完美融合，帶來層次分明的味覺享受。

*日本直送藍鰭吞拿魚：現場原條切割，鮮嫩細膩的口感瞬間融化於舌尖。

*空運黑松露搭配酸種麵包：黑松露的濃郁芳香與嫩滑炒蛋交織，搭配每日新鮮烘焙的日本進口酸種麵包。

*北海道熟鱈場蟹腳佐魚子醬：鹹鮮與清甜完美平衡，帶來極致奢華。

*手切西班牙伊比利黑毛豬火腿：48個月熟成，橡果餵養的堅果香氣與入口即化的質感令人讚嘆。

此外，還有「肉匠工坊」的香烤山形和牛粒蘆筍串，以及「鮮味圖鑑」推出的免治吞拿魚牡丹蝦海膽紫菜薄脆等創意料理，更有招牌生蠔嚐味盤，一次過品嚐三款來自法國的頂級生蠔。

city’super 品味嘉年華通行證*

早鳥預購

領取日期 2026 3 7 ()

領取地點：city’super 時代廣場店

通行證有效期限：202637 日中午12時正至晚上9時正

City'super 30天乾熟成美國牛肉和鵝肝配陳皮醬 現刨黑松露炒蛋配Little Mermaid酸種麵包 免治吞拿魚牡丹蝦海膽配紫菜薄脆 香烤山形和牛粒蘆筍串 酥炸博多屋豆腐豚肉海蝦盒 Sweets house Cha Cha 時令日本士多啤梨芭菲 超過40款主廚匠心美饌及20款精選飲品 超過40款主廚匠心美饌及20款精選飲品0

