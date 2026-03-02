時代廣場city'super「品味嘉年華」 必吃熟成美國牛肉與鵝肝 日本直送藍鰭吞拿 早鳥優惠價$199起

city'super「品味嘉年華」將於2026年3月7日（星期六）在city’super時代廣場店盛大舉行，為美食愛好者打造一場免簽證、免飛行的全球味覺之旅。這場活動旨在不出遠門即可體驗來自世界各地的經典佳餚。活動當天，包括主廚現場烹飪示範、互動品鑑工作坊，以及與知名大廚Chef Polar的驚喜互動。現場還有小丑表演、爵士樂演奏及日落DJ秀，為活動增添更多趣味與活力。此外，LOG-ON復古快拍亭將捕捉每一個難忘瞬間，留下珍貴回憶。

活動亮點包括：

*30天乾熟成美國牛肉與鵝肝：搭配主廚秘製陳皮醬，柑橘香氣與豐富油脂完美融合，帶來層次分明的味覺享受。