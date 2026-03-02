時代廣場city'super「品味嘉年華」 必吃熟成美國牛肉與鵝肝 日本直送藍鰭吞拿 早鳥優惠價$199起

city'super「品味嘉年華」將於2026年3月7日（星期六）在city’super時代廣場店盛大舉行，為美食愛好者打造一場免簽證、免飛行的全球味覺之旅。這場活動旨在不出遠門即可體驗來自世界各地的經典佳餚。活動當天，包括主廚現場烹飪示範、互動品鑑工作坊，以及與知名大廚Chef Polar的驚喜互動。現場還有小丑表演、爵士樂演奏及日落DJ秀，為活動增添更多趣味與活力。此外，LOG-ON復古快拍亭將捕捉每一個難忘瞬間，留下珍貴回憶。
活動亮點包括：
*30天乾熟成美國牛肉與鵝肝：搭配主廚秘製陳皮醬，柑橘香氣與豐富油脂完美融合，帶來層次分明的味覺享受。
*日本直送藍鰭吞拿魚：現場原條切割，鮮嫩細膩的口感瞬間融化於舌尖。
*空運黑松露搭配酸種麵包：黑松露的濃郁芳香與嫩滑炒蛋交織，搭配每日新鮮烘焙的日本進口酸種麵包。
*北海道熟鱈場蟹腳佐魚子醬：鹹鮮與清甜完美平衡，帶來極致奢華。
*手切西班牙伊比利黑毛豬火腿：48個月熟成，橡果餵養的堅果香氣與入口即化的質感令人讚嘆。
此外，還有「肉匠工坊」的香烤山形和牛粒蘆筍串，以及「鮮味圖鑑」推出的免治吞拿魚牡丹蝦海膽紫菜薄脆等創意料理，更有招牌生蠔嚐味盤，一次過品嚐三款來自法國的頂級生蠔。
city’super 品味嘉年華通行證*
領取日期 ：2026 年 3 月 7日 (六)
領取地點：city’super 時代廣場店
通行證有效期限：2026年3月7 日中午12時正至晚上9時正