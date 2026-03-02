熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-02 12:00
更新：2026-Mar-02 12:00

媽咪雞蛋仔x周生生首推魚仔造型雞蛋仔 限時免費換領周生生限量禮品

Joe04

米芝蓮星級推介「媽咪雞蛋仔」繼2025年成功進軍倫敦，開設歐洲首間分店。今年香港區再有新搞作，首度聯乘周生生，跨界合作推出期間限定好意頭的「YuYu魚仔造型雞蛋仔」。以周生生旗艦系列YuYu標誌性魚形圖騰為靈感，每粒雞蛋仔變身立體魚仔造型，寓意「年年有餘」、「圓滿豐收」。

所有口味免費升級

聯乘企劃由即日起至3月31日，大家來「媽咪雞蛋仔」惠顧所有口味雞蛋仔，均升級為「YuYu魚仔造型雞蛋仔」。今次特別設計一款全新模具，將周生生YuYu系列活潑靈動的魚形線條，以立體魚身造型烘烤而成雞蛋仔。粒粒飽滿圓潤，象徵「圓滿豐收」，為大家馬年帶來好意頭，寓意大家龍馬精神、事事如意。除原味外，其他口味附上全新設計的新春賀年包裝，分別印上「年年有餘」、「馬到功成」、「萬事如意」等祝福字句，包裝款式隨機派發，延續賀年喜興氣氛。

YuYu圖騰 Close Up 4 雞蛋仔x圖騰對比圖 YuYu圖騰 Close Up 2

買任何口味雞蛋仔換領禮物

由即日起至3月31日，只要於媽咪雞蛋仔全線香港分店購買任何口味雞蛋仔，憑單一收據便可到周生生全線香港分店，免費換領精美限量禮物一份。換領條件細則如下：每張收據只限換領禮品一次；推廣期內，每人只限換領一次；禮品數量有限，先到先得，換完即止。如果反應熱烈，換領期有機會提早結束，不會另行通知。若有任何爭議，周生生保留最終決定權。

媽咪雞蛋仔香港區全線分店

YuYu魚仔造型雞蛋仔 3 (原味) YuYu魚仔造型雞蛋仔 2(伯爵茶口味) YuYu魚仔造型雞蛋仔 1 (抺茶口味)

