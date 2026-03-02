媽咪雞蛋仔x周生生首推魚仔造型雞蛋仔 限時免費換領周生生限量禮品

聯乘企劃由即日起至3月31日，大家來「媽咪雞蛋仔」惠顧所有口味雞蛋仔，均升級為「YuYu魚仔造型雞蛋仔」。今次特別設計一款全新模具，將周生生YuYu系列活潑靈動的魚形線條，以立體魚身造型烘烤而成雞蛋仔。粒粒飽滿圓潤，象徵「圓滿豐收」，為大家馬年帶來好意頭，寓意大家龍馬精神、事事如意。除原味外，其他口味附上全新設計的新春賀年包裝，分別印上「年年有餘」、「馬到功成」、「萬事如意」等祝福字句，包裝款式隨機派發，延續賀年喜興氣氛。

買任何口味雞蛋仔換領禮物

由即日起至3月31日，只要於媽咪雞蛋仔全線香港分店購買任何口味雞蛋仔，憑單一收據便可到周生生全線香港分店，免費換領精美限量禮物一份。換領條件細則如下：每張收據只限換領禮品一次；推廣期內，每人只限換領一次；禮品數量有限，先到先得，換完即止。如果反應熱烈，換領期有機會提早結束，不會另行通知。若有任何爭議，周生生保留最終決定權。