全球首間足球潮流文化品牌Play Bonito®登陸銅鑼灣 DIY專屬球衣/2026世界杯國家隊球衣/開幕85折優惠

球迷們注意！由 Asia Partners IFBD Limited 打造的足球潮流文化品牌 Play Bonito®，全球首間品牌概念店日前進駐時代廣場。將多位國際球星化身成原創手繪角色，結合公仔收藏、DIY客製、限量扭蛋及球衣展示，打造成一個購物與互動體驗的足球文化空間。開幕首兩星期更有85折優惠，各位球迷們勿錯過。

Play Bonito® 以虛擬球隊「Football Wall of Fame」為概念，匯聚多位跨世代國際球星，包括域天拿（Vitinha）、占士洛迪古斯（James Rodríguez）、艾坦娜邦瑪蒂（Aitana Bonmatí）、祖奧菲歷斯（João Félix）、比比（Pepe）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、祖奧尼維斯（João Neves）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、琪卡．納扎雷特（Kika Nazareth）、巴高拿（Bradley Barcola）、巴迪（Alejandro Balde）及約賀（Leny Yoro）等，並由摩連奴（José Mourinho）擔任教練。品牌同時向已故球星 Diogo Jota 致敬，其家人亦選擇延續他在品牌中的角色設定，以紀念他對足球文化的貢獻。

所有 Play Bonito® 角色均由本地創意團隊全手繪製作，靈感來自插畫、日本漫畫及當代收藏文化，從草圖、角色設定到藝術詮釋，重新演繹每位球員的個性與價值觀。品牌希望透過藝術化方式，把足球由競技層面延伸至生活時尚與潮流文化。

沉浸式足球文化體驗 DIY專區/限量扭蛋/2026世界杯國家隊球衣

位於銅鑼灣的概念店以體驗式零售為定位，設有多個主題專區，包括：迪奧高祖達紀念專區，展出由品牌團隊手繪的祖達角色及限定商品，如盲盒、公仔及生活收藏品。專區亦展出由Liverpool F.C.官方提供、附有祖達親筆簽名的球衣，供球迷近距離欣賞；DIY 客製專區，可自選DIY T恤、球衣或帽子，配搭喜愛球員圖案、特別版貼紙、字母及號碼，設計個人化單品，將足球元素融入日常穿搭。

此外，店內還有扭蛋機及夾公仔機，提供多款獨家迷你收藏品；國家隊球衣展示區，展示多款球星專屬及以 FIFA World Cup 2026 參賽國家隊為靈感的球衣，部分款式可供選購收藏。