港麗酒店自助餐85折！星洲名廚Edward Voon推尋味南洋自助午餐 食招牌VOON喇沙摻摻湯麵

出生於馬來西亞檳城、成長於新加坡的溫有成師傅，憑藉敏銳味覺與精湛廚藝，屢獲國際美食界肯定，曾榮膺世界美食高峰會「年度新晉主廚」及「年度主廚」兩項大獎。溫師傅主打以法式精細的烹調技巧，注入亞洲飲食文化元素，不少名人都是其座上客，口碑極佳。今次「尋味南洋」自助午餐將首度將溫師傅的名菜帶到自助餐菜單，包羅一系列特色前菜沙律、熱盤、甜品及即煮美食，款款都是水準之作。

尋味南洋自助午餐必食推介

自助餐前菜以清新口感打頭陣，例如酸香開胃的油甘魚配梅子番茄及蔬菜凍湯、香氣馥郁的海南雞沙律配紹興酒啫喱與芝麻醬等，另外亦有味道香濃而且口感層次豐富的沙律菜色，包括薯仔沙律配南乳豬肉、娘惹咖喱牛肉沙律及西班牙伊比利亞豬肉沙律配香料乳酪與椰菜花，非常開胃。

今次自助餐重點必食獲美食評論家讚譽的「VOOＮ招牌喇沙」，現場即席烹調，湯底橙紅誘人，以蝦殼、蝦米與多款香料慢煮六小時，香濃撲鼻，配上自家製參巴辣椒，辛香滿溢。記者心水是用鑄鑼鍋盛載的黑胡椒蟹肉通心粉，以新加坡炒蟹味為靈感，蟹肉、忌廉與芝士交融出濃郁香氣，再上配金黃酥脆的炸軟殼蟹，每一口都香濃美味。

另一惹味之選為參巴醬焗西班牙黑毛豬扒飯，香辣參巴醬滲入厚切豬梅頭肉，配上粒粒分明的炒飯，吃起來層次豐富。還有採用香港本地蝦醬炮製的秘製蝦醬雞，炸至外脆內嫩，鹹香滋味令人一試難忘！另有虎蝦佐海鮮蛋黃醬、甲必丹咖喱牛頰、馬來家鄉炒飯及福建炒麵等經典菜式，甜品方面則有班蘭美祿提拉米蘇及班蘭椰香意式奶凍等，喜歡南洋風味的話必試！



咖啡園「尋味南洋」自助午餐詳情

供應日期： 2026 年 3 月 12 日至 24 日

供應時間：中午 12 時至下午 2 時 30 分

星期一至四： 成人港幣$468; 小童 (6-12 歲)港幣$328

星期五至日及公眾假期： 成人港幣$498; 小童 (6-12 歲)港幣$368