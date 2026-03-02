日系美學的工藝感 9色限定tee 打造春夏穿搭靈感

日本工藝品牌45R，今個春夏特別為香港fans推出一系列限定tee，包括45 Star tee和Big Slit tee兩種版型，9種顏色充滿獨特風格，方面大家為不同場合配搭；而簡約剪裁卻有別具一格的鬆身輪廓，盡顯品牌的設計巧思，這系列tee都必能滿足fans需求。

45R香港限定tee，推出的兩種輪廓，包括中性款的45 Star tee，穿起來自在又自然；以及Big Slit tee的側開衩設計，打造出流暢柔美輪廓，增添動感與輕鬆。今季還帶來多款春日色彩選擇，正面飾以刺繡Smile R標誌，背面則綴以印花Smile R圖案。此外，限定tee貫徹45R一直以來對品質的追求，特別選用來自澳洲的棉花，因此質地柔軟、順滑而親膚，給穿著者持久舒適。