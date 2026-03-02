日系美學的工藝感 9色限定tee 打造春夏穿搭靈感

日本工藝品牌45R，今個春夏特別為香港fans推出一系列限定tee，包括45 Star tee和Big Slit tee兩種版型，9種顏色充滿獨特風格，方面大家為不同場合配搭；而簡約剪裁卻有別具一格的鬆身輪廓，盡顯品牌的設計巧思，這系列tee都必能滿足fans需求。
45R香港限定tee，推出的兩種輪廓，包括中性款的45 Star tee，穿起來自在又自然；以及Big Slit tee的側開衩設計，打造出流暢柔美輪廓，增添動感與輕鬆。今季還帶來多款春日色彩選擇，正面飾以刺繡Smile R標誌，背面則綴以印花Smile R圖案。此外，限定tee貫徹45R一直以來對品質的追求，特別選用來自澳洲的棉花，因此質地柔軟、順滑而親膚，給穿著者持久舒適。
藍染系列輪廓優雅
Tee以外，追求極致工藝的45R，早春系列以高品質及舒適為重點，尤其深受fans喜愛的藍染系列，再次展現品牌對細節與的執著。無論是經典基礎款式單品，還是契合今季潮流的設計，每件藍染作品均帶來無可取代時尚體驗。其中復古亞麻系列，以舊麻布袋質感為靈感，打造出優雅輪廓的連衣裙，褶襇剪裁結合輕盈背緞袖設計，展現獨特美感。
本季系列更帶來突破性設計，如linen patchwork cardigan，巧妙融合3種不同織法，以SDL紗線打造出挺身且具阿米甚(Amish)風格的布料，以毛邊口袋點綴細節。而tappet print pleats skirt則從中國苗族百褶裙汲取靈感，以拔染技術呈現轉瞬即逝的古老壁畫般圖案，靛藍印花更彰顯精緻與稀有。
45R：
地址：中環國際金融中心 3083 店 電話：2556 9745