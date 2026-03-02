熱門搜尋:
出版：2026-Mar-02 17:00
更新：2026-Mar-02 17:00

日系美學的工藝感 9色限定tee 打造春夏穿搭靈感

Nose 33

日本工藝品牌45R，今個春夏特別為香港fans推出一系列限定tee，包括45 Star teeBig Slit tee兩種版型，9種顏色充滿獨特風格，方面大家為不同場合配搭；而簡約剪裁卻有別具一格的鬆身輪廓，盡顯品牌的設計巧思，這系列tee都必能滿足fans需求。

45R香港限定tee，推出的兩種輪廓，包括中性款的45 Star tee，穿起來自在又自然；以及Big Slit tee的側開衩設計，打造出流暢柔美輪廓，增添動感與輕鬆。今季還帶來多款春日色彩選擇，正面飾以刺繡Smile R標誌，背面則綴以印花Smile R圖案。此外，限定tee貫徹45R一直以來對品質的追求，特別選用來自澳洲的棉花，因此質地柔軟、順滑而親膚，給穿著者持久舒適。

藍染系列輪廓優雅

Tee以外，追求極致工藝的45R，早春系列以高品質及舒適為重點，尤其深受fans喜愛的藍染系列，再次展現品牌對細節與的執著。無論是經典基礎款式單品，還是契合今季潮流的設計，每件藍染作品均帶來無可取代時尚體驗。其中復古亞麻系列，以舊麻布袋質感為靈感，打造出優雅輪廓的連衣裙，褶襇剪裁結合輕盈背緞袖設計，展現獨特美感。

本季系列更帶來突破性設計，如linen patchwork cardigan，巧妙融合3種不同織法，以SDL紗線打造出挺身且具阿米甚(Amish)風格的布料，以毛邊口袋點綴細節。而tappet print pleats skirt則從中國苗族百褶裙汲取靈感，以拔染技術呈現轉瞬即逝的古老壁畫般圖案，靛藍印花更彰顯精緻與稀有。

45R

地址：中環國際金融中心 3083  電話：2556 9745

購買及查詢：https://45rglobal.com/?utm_source=SFHK&utm_medium=PR     

