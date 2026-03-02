麥當勞全新惹味東南亞系列 5款新品登場！冬蔭功Shake Shake粉/辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽

香港麥當勞將於3月3日上午11時起推出全新惹味東南亞系列，全系列5款美食都非常吸引！當中新品包括辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽、南洋叻沙風味麥樂雞醬、冬蔭功風味Shake Shake粉、番石榴椰果梳打，以及再次限時登場的黑糯米批，麥當勞App更可享有積分優惠，最平只需以$17加1000分即可品嚐辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐，鍾意香濃惹味的話必試！

麥當勞3月3日起 5款新品登場 今次麥當勞全新惹味東南亞系列以星馬泰風味為主題，大推辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽，以經典新加坡美食辣椒炒蟹的醬汁作靈魂，選用蕃茄、辣椒、香茅、南薑、蝦醬及石栗等多種香料製成，醬汁微辣開胃，配上香脆煎蛋邊與爽脆羅馬生菜，再夾以特大厚切雞腿肉，層次豐富，夠晒惹味！另外還有滿載新加坡風味的南洋叻沙風味醬，集椰香及微辣味道於一身，配搭經典麥樂雞，令人回味無窮。而泰國風味方面，全新的冬蔭功風味 Shake Shake 粉亦驚喜登場，味道酸辣惹味，讓人不禁一口接一口；番石榴椰果梳打，搭配迷你椰果，入口香甜清爽；黑糯米批再次限時登場，香脆批皮包裹甜絲絲的椰漿黑糯米餡料，甜而不膩，有興趣的話一於試晒佢！

麥當勞App優惠 麥當勞App同步推出「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐減$3」及「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽四道菜套餐減$5」等優惠；大家亦可選擇「$29 麥樂雞（6 件）超值套餐配全新南洋叻沙風味醬」、「$39 脆爆雞腿飽超值套餐」、「$39 辣辣麥炸雞（2 件）超值套餐」及「$11.5 黑糯米批」。同時，更可加$9.5 升級至「大大啖組合」以享大薯條配冬蔭功風味 Shake Shake 粉及番石榴椰果梳打。麥當勞 App 用戶更專享積分獎賞優惠：只需以$17 加 1000 分或$32 加 500 分即享「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐」。