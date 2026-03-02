開箱墨爾本最新奢華永續酒店1hotel 自然設計改建歷史建築/房內賞雅拉河景

上年全新開幕的1 Hotel Melbourne位於墨爾本的城市中心地帶，主打自然元素，絕對讓人一眼愛上。推開房門是放鬆舒適的綠植布置，落地窗可欣賞雅拉河美景，經過9個多小時機程的港人想盡情鬆一鬆，這裡絕對是首選酒店！

結合歷史改建而成 首間 1 hotel 進駐墨爾本

由W Hotels創辦人Barry Sternlicht創立的1 Hotels，品牌以永續為理念，結合自然與城市設計，推出奢華雅致的酒店體驗。繼倫敦、多倫多、夏威夷等地，於墨爾本打造全新酒店地標，成為品牌進軍澳洲的首站！酒店位於北碼頭區，面向長達220米長的雅拉河，而酒店的前身更是充滿歷史價值的5號貨棚，這裡曾是擁有超過150年歷史的海員碼頭，而5號貨棚自1895年起便是當物貨物進出口的中樞，見證墨爾本海運經濟發展。

酒店設計團隊在改建過程中盡力保留過去歷史面貌，保留了超過2,000件原始建築構件，包括藍石鋪路磚、桁架及木製門窗框等等。而在酒店外更有一座1942年製造的Malcolm Moore起重機，是維多利亞州僅存的同類工業遺產，經過修復後，以公共雕塑形式展現於碼頭旁。