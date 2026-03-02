開箱墨爾本最新奢華永續酒店1hotel 自然設計改建歷史建築/房內賞雅拉河景

上年全新開幕的1 Hotel Melbourne位於墨爾本的城市中心地帶，主打自然元素，絕對讓人一眼愛上。推開房門是放鬆舒適的綠植布置，落地窗可欣賞雅拉河美景，經過9個多小時機程的港人想盡情鬆一鬆，這裡絕對是首選酒店！
鳴謝：Visit Victoria、香港航空
圖文：Rosina
結合歷史改建而成 首間1 hotel進駐墨爾本
由W Hotels創辦人Barry Sternlicht創立的1 Hotels，品牌以永續為理念，結合自然與城市設計，推出奢華雅致的酒店體驗。繼倫敦、多倫多、夏威夷等地，於墨爾本打造全新酒店地標，成為品牌進軍澳洲的首站！酒店位於北碼頭區，面向長達220米長的雅拉河，而酒店的前身更是充滿歷史價值的5號貨棚，這裡曾是擁有超過150年歷史的海員碼頭，而5號貨棚自1895年起便是當物貨物進出口的中樞，見證墨爾本海運經濟發展。
酒店設計團隊在改建過程中盡力保留過去歷史面貌，保留了超過2,000件原始建築構件，包括藍石鋪路磚、桁架及木製門窗框等等。而在酒店外更有一座1942年製造的Malcolm Moore起重機，是維多利亞州僅存的同類工業遺產，經過修復後，以公共雕塑形式展現於碼頭旁。
親生物設計 2,000株植物打造城市綠洲
除了保留歷史建築物件外，酒店主打親生物設計，使用大量天然素材及綠植，加入環保回收概念，為住客帶來不一樣的住宿體驗。踏入大廳，映入眼簾是中央的花崗岩牆，呼應維多利亞州的海岸地質，而館內更以天然採光以及超過7,000株植物營造氛圍，打造舒適的自然美景之餘，加入了維多利亞州的生物多樣性特色。而永續理念亦體現在設計上，全館使用超過4,500平方公尺的回收木材，規模相當於18個網球場！除了5號貨棚的建築配件被重新利用外，大堂休息室一旁的樓梯，亦是由退役鐵路橋樑改造而成，可見團隊落足心思。
療癒奢華休息空間 雅拉河美景盡收眼底
酒店共設有277間客房，以及36間套房，提供7種房型，分別可欣賞墨爾本城市景色或是雅拉河。客房的細節同樣充滿驚喜，床頭木板來自於回收自鐵道的木橋；房號牌取自碼頭的木料，甚至連房卡亦是由回收木材製成！不少傢俱呈現不規則、不完美的天然形狀與質感，令住宿體驗更能與自然世界連結。最有趣的是，為了宣揚環保永續理念，客房浴室更有一個小沙漏可計時，呼籲住客節約用水。
本地食材打造新鮮體驗
酒店餐廳「From Here by Mike」由澳洲知名主廚Mike McEnearney坐鎮，堅持以食材為本、倡導本地食材理念，提供多款可與多人共享的精緻料理。另外酒店內更設有Crane Bar & Lounge以及Neighbours Café分別供應本地蒸餾酒調製的調酒及手沖咖啡輕食。
身心全面放鬆體驗
酒店設24小時開放健身室，另有水療中心提供一系列療癒體驗，包含室內泳池、按摩浴缸及桑拿房等等。住客還能參與定期舉辦的瑜伽、冥想或聲音療癒浴，於繁華都市內找到內心寧靜。
1 Hotel Melbourne
地址：9 Maritime Place, Docklands VIC 3008, Australia
預約酒店：1 Hotel Melbourne