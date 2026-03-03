香港交易卡展覽3月中登陸亞博 逾150個參展商參 有機會抽中珍貴收藏卡（附購票連結）

本地收藏卡界年度活動「香港交易卡展覽」（HK Trading Card Show）將於3月14日至15日，一連兩天在亞洲國際博覽館5號展館舉行。大會預告今屆規模再擴大，匯聚來自日本、馬來西亞、新加坡、美國及香港等地超過150個展商，包括多款熱門集換式卡牌（TCG）及收藏卡，為藏家及玩家提供買賣與交流平台。在展覽期間亦有多場幸運抽獎活動，有機會獲得珍貴收藏卡或台北雙人遊大獎。

齊集Pokémon/One Piece/運動卡

展覽將帶來多個人氣卡牌系列，包括Pokémon卡牌、運動球星卡，以及One Piece等不同類型的收藏卡。無論是經典舊卡、現時熱門卡組，或具潛力的稀有卡款，現場均有機會找到。

今屆展覽亦邀得日本知名卡牌專門店 Clove 作為合作夥伴參與。Clove在東京秋葉原設有實體店（Clove Base），同時經營線上平台，並設有自家「Clove狀態評級」制度（S至D級），亦提供PSA及BGS等專業評級卡，為收藏者提供更多選擇。



