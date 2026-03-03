熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-03 11:00
更新：2026-Mar-03 11:00

香港交易卡展覽3月中登陸亞博 逾150個參展商參 有機會抽中珍貴收藏卡（附購票連結）

分享：
駿 11

adblk4

本地收藏卡界年度活動「香港交易卡展覽」（HK Trading Card Show）將於3月14日至15日，一連兩天在亞洲國際博覽館5號展館舉行。大會預告今屆規模再擴大，匯聚來自日本、馬來西亞、新加坡、美國及香港等地超過150個展商，包括多款熱門集換式卡牌（TCG）及收藏卡，為藏家及玩家提供買賣與交流平台。在展覽期間亦有多場幸運抽獎活動，有機會獲得珍貴收藏卡或台北雙人遊大獎。


齊集Pokémon/One Piece/運動卡

展覽將帶來多個人氣卡牌系列，包括Pokémon卡牌、運動球星卡，以及One Piece等不同類型的收藏卡。無論是經典舊卡、現時熱門卡組，或具潛力的稀有卡款，現場均有機會找到。

今屆展覽亦邀得日本知名卡牌專門店 Clove 作為合作夥伴參與。Clove在東京秋葉原設有實體店（Clove Base），同時經營線上平台，並設有自家「Clove狀態評級」制度（S至D級），亦提供PSA及BGS等專業評級卡，為收藏者提供更多選擇。


設VIP專場

門票分為普通門票及VIP門票。普通門票持有人可於下午1時至晚上8時入場；VIP門票每日限量200張，可於中午12時提前一小時入場，在較少人流的時段內選購卡牌，並可獲贈限量卡展禮品包，包括手提袋及評級卡保護殼等。大會亦設有14歲以下兒童專場門票，讓小朋友在家人陪同下體驗收藏卡樂趣。


“Hong Kong Trading Card Show 2026

香港交易卡展覽2026

幸運抽獎有機會獲得珍貴收藏卡/台北雙人遊

展覽期間將舉行多場幸運抽獎。早鳥門票持有人有機會獲得珍貴收藏卡；VIP門票持有人則可參加專屬抽獎，有機會贏取「台北雙人遊」大獎。

「香港交易卡展覽2026」活動詳情：

日期:：2026年3月14日(星期六)至15日(星期日)

地點:：亞洲國際博覽館5號展館

時間：VIP專場 中午12:00 – 下午1:00 | 公眾場 下午1:00 – 晚上8:00



