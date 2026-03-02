60載瑞士小木屋餐廳Chesa 記者精選10大儀式感阿爾卑斯風味體驗(有片)

始創於1965年、全香港歷史最悠久瑞士餐廳Chesa(瑞樵閣)，60年來一直座落於香港半島酒店內，充滿阿爾卑斯山小木屋瑞士風情，成為家庭聚餐、情侶結婚周年的溫馨勝地，承載三代香港人的情懷回憶。這家老字號餐廳最近來個蛻變，加強瑞士風情裝飾與互動體驗儀式感，順勢推出多款新菜。記者日前來實試，發現十大吸引位，令在座客人不停打卡！

1.瑞士風景牆 新增的手工雕刻木製裝飾品與互動體驗皆源自瑞士傳統，令阿爾卑斯山小木屋餐廳注入了活力。牆窗配襯瑞士湖景照片，讓大家仿如被瑞士自然美景圍抱，用餐氣氛更輕鬆。餐廳增添不少飾物，如童話木製掛鐘、鄉村風搖鈴，加上餐廳長播的風琴純音樂，瑞士風情更濃厚。

瑞士風景牆打卡位

2.吹奏長號角 餐廳於開門及關門時，分別由店員吹奏瑞士傳統樂器阿爾卑斯長號角（Alphorn）。這長號角本地罕見，專誠從瑞士運來，目測長度超過6米，據說吹奏甚有難度。大家要欣賞的話，記得最早來或最遲走。 3.生日牛陪伴慶生 餐廳特意搜羅不同牛牛擺設，由藝術家精心設計及塗繪，添上活潑氣氛。其中有款生日牛，專門放在壽星仔女的餐枱上，陪伴一起過生日，當然不能帶走，但可以同你一齊打卡。

4.瑞士鄉村風麵包 餐廳自家製鬆軟的鄉村風瑞士麵包，原條鬢邊形麵包由店員在席前展示後再分切，置於傳統木製麵包籃內，配上輕盈泡沫感的香草乳酪牛油，塗麵包吃。

5.精緻前菜小龍蝦牛胸腺酥盒 菜單依舊提供正宗風味的傳統瑞士芝士火鍋、阿爾卑斯山風味煙肉芝士火鍋、Raclette芝士、蘇黎世特色牛仔肉、薯絲煎餅。新推出前菜有開胃的櫸木煙熏鱒魚配紅菜頭薄片及辣根忌廉、擺盤精緻的小龍蝦牛胸腺酥盒伴磨菇及蘆筍、啖啖暖意的傳統酥皮薏米忌廉湯。 6.黑松露雜菌芝士火鍋 特色口味芝士火鍋就有黑松露雜菌芝士火鍋，採用Gruyere及 Emmental芝士，加入新鮮香草，配法包芝香濃郁。

7.分享式經典維也納炸小牛扒 新增主菜可試試香煎北極紅點三文魚配粟米蓉、青橄欖及橄欖油醬；又或蜜糖百里香燒羊鞍排配香料燴甘筍；大大份分享菜式可點選經典維也納炸小牛扒。 8.火焰啤酒 店員席前推專車炮製「火焰啤酒」，再分給客人。現場更有餐車現拌塞爾維拉特香腸沙律配格呂耶爾芝士，互動氣氛熱鬧。

9.即點即製瑞士蒙布朗 餐廳特別加入席前即製甜品體驗，瑞士栗子蒙布朗栗子蛋糕由店員用機器現場將栗子蓉壓製成意粉狀，置於蛋糕上。栗子混合法國及日本產，栗子味道天然濃郁。另一款火焰雪山也吸睛，內藏士多啤梨、朱古力及雲呢拿雪糕，大大份適合幾個人分享。

10.送瑞士風景畫明信片 客人臨走時會贈送瑞士風景畫明信片一張，有不同設計，如滑雪、各式阿爾卑斯山小木屋等，客人可即時投遞特設的瑞士郵筒，餐廳會替客人寄給對方，服務相當貼心。

Chesa瑞樵閣 地址：香港九龍梳士巴利道香港半島酒店一樓 電話：2696 6769 營業時間： 午餐：中午12:00至下午3:00（最後下單時間：下午2:00） 晚餐：晚上6:00至晚上11:00（最後下單時間：晚上10:00） 網上訂座