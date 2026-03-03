實驗傳奇:zoviet*France:香港首展＋演出 與PSDG重現八十年代工業美學

八十年代英國industrial/experimental音樂浪潮中，最神秘樂隊:zoviet*France:(下稱ZF)，將於本月首度來港，於上環The Catalyst舉辦成軍逾40年首個展覽，展出出道至今的美術創作，以及音樂裝置。他們更於3月26日舉行一場音樂會，並找來本地音樂監製Alok Leung的industrial音樂項目PSDG作暖場，ZF亦會推出一張全新大碟，與樂迷重返八十年代工業實驗音樂的場景。
曾為Serrini監製專輯的Alok，他創立的Lona Records，曾為FM3、竇唯、Torturing Nurse、Maurizio Bianchi、Roel Meelkop、Sin:Ned等中港外實驗樂手發行一系列3吋CD，並獲英國藝術雜誌《The Wire》大篇幅報道。2024年他啟動的PSDG計劃，目的是接軌歐美實驗音樂圈，推出的第一首歌曲《ITIN (ZF)》，就是向ZF致敬，「第一波industrial wave爆發時，ZF已經與Psychic TV、Test Dept.、Coil等先鋒音樂家齊名。但他們路徑更孤高，從不接受採訪，也少有合集或媒體曝光，這種堅持反讓他們成為傳奇。直到千禧年才開始在幕前曝光，又為美國獨立電影《Savageland》配樂。」
匿名多年成為傳說
由Ben Ponton、Robin Storey及Peter Jensen於1979年組成的ZF，一直拒絕被主流唱片工業同化，又刻意匿名增添神秘性。但他們對聲響細節的執著，追求陌異音色而超越同代人，Alok說：「ZF新穎之處，就是音樂光怪陸離，他們會利用電子設備與自製樂器，創造怪異聲響，又把非洲民族音樂、偽薩滿音樂引入創作中。唱片視覺設計同樣前衛，如套上麻布袋、錫紙、木盒，令唱片變成art-piece般精緻，樂迷打開包裝不只是播放音樂，而是參與一個儀式。」負責主辨ZF來港的Xevarion Institute，將會與ZF合作推出一張香港限量300張《The Gate Is Open》LP + 12” box set，除了採用白膠製作唱片，還包含一件獨家T恤及布袋，設計涉及人手製作，貫徹樂隊一直以來手工包裝藝術取向。
Alok指ZF經過逾40年發展，現成員Ben與Mark Warren，他們風格偏向dark ambient(環境音樂)，離隊成員Robin Storey的Rapoon、Mark Spybey's的Dead Voices on Air，在歐美樂壇均有著崇高名聲，因此他們的sound design，代表先鋒音樂的頂端。而為了今次演出，他從新製作PSDG的單曲，以貼近ZF近年創作取向：「ZF近年音樂風格偏向ambient、minimalism與drone，非常著重聲音細微變化、淡出淡入，因此我亦會調慢音樂的tempo、拉長音階，希望塑造到drone音牆的空間感，帶領樂迷進入ZF所創造的音樂情緒。」ZF這次來港既有展覽訴說藝術態度；亦有與Alok跨世代相遇，將聲音變為身體感受，新舊樂迷都應該前往朝聖。
《:zoviet*France: The Gate Is Open幻聽演奏會》詳情：
日期：3月20日《The Gate Is Open》新作品盒裝加T恤推出
3月21日《幻覺藝術展開幕》
3月26日《幻聽演奏會》於隱秘地點開演
地點：上環荷李活道218號地下 The Catalyst
音樂會票價：$350，同時購買:zoviet*france:《The Gate Is Open》box set(價值$785)即可用優惠價$1,000購買。