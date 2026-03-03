實驗傳奇:zoviet*France:香港首展＋演出 與PSDG重現八十年代工業美學

八十年代英國industrial/experimental音樂浪潮中，最神秘樂隊:zoviet*France:(下稱ZF)，將於本月首度來港，於上環The Catalyst舉辦成軍逾40年首個展覽，展出出道至今的美術創作，以及音樂裝置。他們更於3月26日舉行一場音樂會，並找來本地音樂監製Alok Leung的industrial音樂項目PSDG作暖場，ZF亦會推出一張全新大碟，與樂迷重返八十年代工業實驗音樂的場景。

曾為Serrini監製專輯的Alok，他創立的Lona Records，曾為FM3、竇唯、Torturing Nurse、Maurizio Bianchi、Roel Meelkop、Sin:Ned等中港外實驗樂手發行一系列3吋CD，並獲英國藝術雜誌《The Wire》大篇幅報道。2024年他啟動的PSDG計劃，目的是接軌歐美實驗音樂圈，推出的第一首歌曲《ITIN (ZF)》，就是向ZF致敬，「第一波industrial wave爆發時，ZF已經與Psychic TV、Test Dept.、Coil等先鋒音樂家齊名。但他們路徑更孤高，從不接受採訪，也少有合集或媒體曝光，這種堅持反讓他們成為傳奇。直到千禧年才開始在幕前曝光，又為美國獨立電影《Savageland》配樂。」