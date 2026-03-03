華御結聯乘海洋公園Panda Friends 即睇5款新品！$18起食麻辣雞煲風味＋熊貓主題甜品

華御結聯乘海洋公園 Panda Friends 即睇5款新品！$18起食麻辣雞煲風味＋熊貓主題甜品

華御結將於3月5日起首度聯乘海洋公園Panda Friends，推出5款期間限定美食！當中最吸引的定必是3款「港川風味」御結，包括麻辣雞煲風味、麻辣雞煲風味以及爆炒肉碎，價錢由$18起，另外更有2款Panda Friends 主題黑白甜品和限量聯乘精品，熊貓加上御結超級可愛，熊貓粉絲切勿錯過！

華御結 x 海洋公園Panda Friends 期間限定港川風味御結 華御結推出三款期間限定「港川風味」御結，融合地道港式風味與川式麻辣精髓。大推柱侯牛腩煲風味($22)，最能代表港式煲仔菜，以惹味柱侯醬煮牛腩，醬香滲入米飯，牛腩的油脂與醬汁交織成豐富層次，味道香濃而不膩！麻辣雞煲風味($20)同樣有驚喜，靈感源自四川乾鍋雞，醬汁精心調製，麻中帶香，辛香開胃！還有爆炒肉碎風味($18)，肉碎經爆炒香氣四溢，自家製醬汁以照燒汁及黑椒汁調製，並加入芝麻油提鮮，非常惹味。

另外還有2款Panda Friends主題黑白甜品，同樣是熊貓造型，可愛之餘又美味，打卡一流！黑芝麻牛奶慕斯杯($18)以醇厚黑芝麻搭配香滑牛奶慕斯，層次分明，口感細緻幼滑；竹炭椰子意式奶凍($18)則是熊貓掌造型，入口幼滑，帶淡淡清新椰香。

限量聯乘 Panda Friends 精品 華御結聯乘海洋公園同步推出限量 Panda Friends 精品，包括加加和得得造型的毛絨散紙包匙扣得得御結保溫袋，為日常生活增添可愛氣息。推廣期間，凡購買任何御結一件，即可以優惠價換購一件聯乘精品。最後必搶限定「華御結 x Panda Friends 御結禮券套裝」，以優惠價每套$99發售（總值 $179）。每套包含可愛設計封套、6張御結禮券（憑券可換領任何御結一件，珍寶御結除外），以及御結及湯品買一送一禮券各1張，數量有限，售完即止。