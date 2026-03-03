回南天｜濕熱天氣易脫妝？全新 NARS兩大底妝新品登場 皇牌定妝蜜粉全新「膚色」/ 24小時霧光粉底

踏入三月，香港正值回南天，天氣總是潮濕！除了周圍濕立立外，最令人崩潰的莫過於畫好的精致妝容，出門不到半天就因為濕氣變得暗沉、溶妝！要應付麻煩潮濕天氣，選好底妝絕對是關鍵。NARS最近就帶來兩款新品，分別是加入全新「膚色」選擇的皇牌定妝蜜粉，以及主打24小時持妝的自然霧光持久粉底液，打造持久無瑕妝感！

全新自然霧光粉底液 24小時全天候控油

粉底液的持久度絕對是對抗潮濕的第一道防線。NARS全新推出的「自然霧光持久粉底液」，主打24小時長效持妝，防水、抗汗、抗潮濕！配方加入「吸油微球粒子」，能精準吸附表面多餘油脂，卻不會帶走肌膚水分，打造出自然霧光的輕啞光時尚妝感。

其無重柔霧技術打破「霧面妝感=厚重」的迷思，瞬效濾鏡粉末能緊貼肌膚，打造柔焦薄紗，妝感依然透氣不悶熱，非常適合需要全日帶妝的上班族。妝效具備中至高度遮瑕力同時，質感輕盈不厚重，妝感自然。透過「高效柔韌薄膜」專有成膜技術，粉底能隨面部表情擺動，絕不卡粉或產生乾紋。全新配方的粉底液更蘊含三重毛孔修飾配方，持續使用兩週更能改善毛孔變得細緻，由內而外改善膚質。