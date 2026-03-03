挪亞方舟復活節推2大體驗營 為4至12歲孩子打造/融入STEAM元素/設早鳥優惠

復活節將至，不妨為孩子計劃一個精彩及充實的節日活動。香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂推出2大體驗營，分別是為4至7歲孩子設計的「地球生命探索營」與最適合8至12歲小朋友的「人生旅程成長營」。體驗營融入大量STEAM元素，當中包括化石標本觀察及角色扮演等，一路玩一路學！

認識地球自然生態 為期4日的「地球生命探索營」中，小朋友將會參與8大活動，深入認識地球不同面貌。除了認識太陽系各個星球及地球的獨特生態外，他們更可透過觀察化石標本的形狀與紋理，了解大自然生態。當然少不了由「星球專員」帶領進行的各種科研實驗、運動競技與繩網挑戰賽等，提升孩子們的解難能力和合作精神。

角色扮演認識不同工作 想讓小朋友了解不同職業的工作內容？8至12歲的小朋友可以參加「人生旅程成長營」，透過角色扮演，飾演老師和農夫等，了解自己的性格和興趣，盡早規劃未來路向。參加者亦可玩盡各種藝術創作與運動競賽等活動。

地球生命探索營 適合年齡：4至7歲 課程日長：4天日營 活動日期：2026年4月7日至10日 (星期二至五) 活動時間：上午9:30至下午3:30 人生旅程成長營 適合年齡：8至12歲 課程日長：4天日營 活動日期：2026年4月3日至6日 (星期五至一) 活動時間：上午9:30至下午3:30 每項體驗營正價為$2,600(包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點) 早鳥優惠：如於 2026年3月15日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為$2,340 截止報名日期: 2026年3月22日(晚上 23:59)