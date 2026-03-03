熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-03 18:00
更新：2026-Mar-03 18:00

挪亞方舟復活節推2大體驗營 為4至12歲孩子打造/融入STEAM元素/設早鳥優惠

分享：
駿 07
adblk4

復活節將至，不妨為孩子計劃一個精彩及充實的節日活動。香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂推出2大體驗營，分別是為47歲孩子設計的「地球生命探索營」與最適合812歲小朋友的「人生旅程成長營」。體驗營融入大量STEAM元素，當中包括化石標本觀察及角色扮演等，一路玩一路學！

0.1. 挪亞方舟 復活節體驗營 2026 Header Image

認識地球自然生態

為期4日的「地球生命探索營」中，小朋友將會參與8大活動，深入認識地球不同面貌。除了認識太陽系各個星球及地球的獨特生態外，他們更可透過觀察化石標本的形狀與紋理，了解大自然生態。當然少不了由「星球專員」帶領進行的各種科研實驗、運動競技與繩網挑戰賽等，提升孩子們的解難能力和合作精神。

1.5 地球生命探索營 生命點滴 (1) 1.6 地球生命探索營 旋轉畫藝坊 1.7 地球生命探索營 春日運動會 1.8 地球生命探索營 繩網大挑戰 1.4 地球生命探索營 尋蟲記 1.2 地球生命探索營 植物物語 1.1 地球生命探索營 星空探索者 (1) 1.3 地球生命探索營 化石王國

角色扮演認識不同工作

想讓小朋友了解不同職業的工作內容？812歲的小朋友可以參加「人生旅程成長營」，透過角色扮演，飾演老師和農夫等，了解自己的性格和興趣，盡早規劃未來路向。參加者亦可玩盡各種藝術創作與運動競賽等活動。 

2.1 人生旅程成長營 微型辦公室 2.7 人生旅程成長營 生涯交叉點 2.5 人生旅程成長營 繩網大挑戰 2.4 人生旅程成長營 破冰行動 2.6 人生旅程成長營 手藝匠人 2.2 人生旅程成長營 反轉教室 2.3 人生旅程成長營 小農夫大作戰

地球生命探索營

適合年齡：47

課程日長：4天日營

活動日期：202647日至10 (星期二至五

活動時間：上午9:30至下午3:30

人生旅程成長營

適合年齡：812

課程日長：4天日營

活動日期：202643日至6 (星期五至一

活動時間：上午9:30至下午3:30

每項體驗營正價為$2,600(包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點

早鳥優惠：如於 2026315日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為$2,340

截止報名日期: 2026322(晚上 23:59)

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務