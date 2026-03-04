Neway CEO 3月逢周三 周日唱K半價 下周六Cantopop Disco Party播放最熟悉旋律

多得各電視台的唱歌比賽節目，令歌迷從新認識廣東歌曲的經典旋律，更令到他們喜歡到Karaoke獻唱廣東歌。踏入3月，Neway CEO鼓勵市民留港消費，繼續推出逢星期三、四唱K半價優惠，更於下周六舉行Cantopop Disco Party，讓樂迷感受Cantopop音樂的魅力。
歌迷於3月的逢星期三及日，只要預早一天訂房，於香港Neway CEO分店，即可享受半價唱K優惠，唱盡店內所有珍藏好歌，以及最新最快的偶像歌曲，盡情與友狂歡與練歌。此優惠祗限人頭收費，不能與其他優惠同時使用，和不適用於K-Lunch時段。
此外，於本月14日晚上10時，Neway CEO尖東港晶中心分店，將舉行《Cantopop Disco Party》，介時將有DJ於場內播放連串精選好歌，喚醒歌迷心中最深處的音樂回憶！一起隨著廣東歌起舞，再次感受青春節拍的澎湃。
《Cantopop Disco Party》詳情：
日期：3月14日(晚上10時至12時)
地點：尖東港晶CEO分店
票價：$98/位(包1支 330ml藍妹啤酒)
查詢：2721 3303
CEO各分店查詢：
灣仔 28910022 | 尖東 27213303 | 荃灣 26120171
Neway各分店查詢：
旺角 27391828 | 九龍城 23822300︱觀塘 21806988 | 沙田 26353428 ︱元朗 22844188