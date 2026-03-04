Neway CEO 3月逢周三 周日唱K半價 下周六Cantopop Disco Party播放最熟悉旋律

多得各電視台的唱歌比賽節目，令歌迷從新認識廣東歌曲的經典旋律，更令到他們喜歡到Karaoke獻唱廣東歌。踏入3月，Neway CEO鼓勵市民留港消費，繼續推出逢星期三、四唱K半價優惠，更於下周六舉行Cantopop Disco Party，讓樂迷感受Cantopop音樂的魅力。

歌迷於3月的逢星期三及日，只要預早一天訂房，於香港Neway CEO分店，即可享受半價唱K優惠，唱盡店內所有珍藏好歌，以及最新最快的偶像歌曲，盡情與友狂歡與練歌。此優惠祗限人頭收費，不能與其他優惠同時使用，和不適用於K-Lunch時段。