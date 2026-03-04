熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-04 10:00
更新：2026-Mar-04 10:00

Neway CEO 3月逢周三 周日唱K半價 下周六Cantopop Disco Party播放最熟悉旋律

分享：
Joe32

Neway CEO 3月逢周三 周日唱K半價 下周六Cantopop Disco Party播放最熟悉旋律

adblk4

多得各電視台的唱歌比賽節目，令歌迷從新認識廣東歌曲的經典旋律，更令到他們喜歡到Karaoke獻唱廣東歌。踏入3月，Neway CEO鼓勵市民留港消費，繼續推出逢星期三、四唱K半價優惠，更於下周六舉行Cantopop Disco Party，讓樂迷感受Cantopop音樂的魅力。

 

歌迷於3月的逢星期三及日，只要預早一天訂房，於香港Neway CEO分店，即可享受半價唱K優惠，唱盡店內所有珍藏好歌，以及最新最快的偶像歌曲，盡情與友狂歡與練歌。此優惠祗限人頭收費，不能與其他優惠同時使用，和不適用於K-Lunch時段。

adblk5

598543619 1299278132241008 5396559969348364894 n 未命名 04

此外，於本月14日晚上10時，Neway CEO尖東港晶中心分店，將舉行《Cantopop Disco Party》，介時將有DJ於場內播放連串精選好歌，喚醒歌迷心中最深處的音樂回憶！一起隨著廣東歌起舞，再次感受青春節拍的澎湃。

Cantopop Disco Party》詳情：

日期：314(晚上10時至12)

地點：尖東港晶CEO分店

票價：$98/(1 330ml藍妹啤酒)

查詢：2721 3303


CEO各分店查詢：
灣仔 28910022 | 尖東 27213303 | 荃灣 26120171


Neway各分店查詢：
旺角 27391828 | 九龍城 23822300︱觀塘 21806988 | 沙田 26353428 ︱元朗 22844188

590774137 1289242559911232 8496601792257247853 n

Neway鼓勵市民留港消費，繼續推出半價唱K優惠。

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

Neway CEO 唱K半價
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務