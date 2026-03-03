3月生日｜40+著數優惠 生日壽星送免費自助餐/蛋糕/主題樂園入場

3月生日壽星必睇以下優惠！3月生日的朋友著數多多，包羅餐飲、購物、玩樂等，自助餐、火鍋、和牛壽喜燒等都可免費享用，另外更有免費主題樂園門票等，下文即睇詳情！ 餐飲優惠： 3月生日優惠｜1.8度海逸酒店

8度海逸酒店推出嚐「鮮」珍饌自助晚餐，多款矜貴及時令食材，美食包括入口鮮甜的即開新鮮生蠔、肉厚味鮮的鱈場蟹腳、新鮮刺身、韓式泡菜湯生滾野生珍珠貝、香煎鴨肝伴黑松露汁等。另外餐廳特設生日優惠，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享：

星期一至五生日之星半價連免費餐酒乙支或可選免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支 星期六至日、公眾假期及前夕：生日之星半價、免費餐酒乙支、生日蛋糕乙個 *優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用 推廣期： 2026年1月2日至3月31日



3月生日優惠｜2.馬辣台式鴛鴦火鍋

為慶祝開業 8 周年，「馬辣台式鴛鴦火鍋」全面升級放題餐單，新推出的火鍋放題套餐可任食超過百款配料。 晚市時段「A餐」成人每位$218起，可享特選安格斯牛肉、頂級牛梅花、精選牛五花、黑豚五花肉、一口牛、海生蝦、脆肉鯇魚骨腩及多款是日海鮮等，晚上 9 時後宵夜時段更抵食，收費每位只需$188。1月份餐廳晚市更有生日優惠，6 人入座可享 1 人免費，適合一班人慶祝生日！



3月生日優惠｜3.歷山酒店「海鮮春日薈」自助晚餐 生日送蛋糕

歷山餐廳以豐盛海味為主軸，於2026年1月3日至3月28日，推出全新主題「海鮮春日薈」自助晚餐。現凡於網上商店自助午餐及自助晚餐預付均可享生日優惠：每六位付費成人，一位當月生日之壽星，即可免費享用； 2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。



3月生日優惠｜4.元気寿司生日禮遇

元気寿司銀會員及尊尚會員憑生日電子優惠券於生日月份(例如生日日期是10月15日，生日月份是指10月1日至10月31日) 惠顧香港元気寿司分店，可享生日優惠1次。銀會員專享8折生日優惠；尊尚會員專享75折生日優惠及免費蛋糕券。



3月生日優惠｜5.麥當勞親子會送麥炸雞

麥當勞親子會優惠多籮籮，無論是基本會籍及尊尚會籍會員，在生日時亦可獲贈生日禮遇，會員可自選原味或蜜糖BBQ麥炸雞(1件)配中汽水乙份。

3月生日優惠｜6.平昌BBQ6折優惠

壽星專屬驚喜！於生日月份光顧任何御膳套餐，壽星即享6折優惠，更可獲贈牛肉蛋糕一個。牛肉蛋糕需至少提前一日訂座，並於訂座時註明使用生日優惠。到店當日須出示有效身份證明文件核實生日月份。 3月生日優惠｜7.杉玉送生日驚喜甜品拼盤

3月壽星惠顧壽司郎居酒屋杉玉可享生日優惠，凡於生日當天及生日之前後3天，堂食消費滿$70，並Follow「杉玉」Facebook或Instagram。1月份生日之客人，即可 免費獲贈*「生日驚喜甜品拼盤」乙份及即影即有乙張。

3月生日優惠｜8.和牛壽喜燒放題專門店「肉佐NIKUSA」4位用餐1位免費

位於銅鑼灣金朝陽中心 2 期 Midtown 8 樓的肉佐 NIKUSA主打關東風和牛壽喜燒放題，食客可以親民價錢品嚐高質宮崎縣產「貴族の牛」A5 黑毛和牛，口碑向來不俗。現凡午市或晚市惠顧【級目 4-5】任何一款放題餐目，生日客人攜同 3 位同行客人 (成人/ 長者/收費小童) 惠顧級別 4 或 級別 5 餐目可免費享用相同等級的放題套餐(即一共 4 位用餐，其中 1 位免費)以所選的餐種最低收費為免費，如有任何爭議，肉佐保留最終決定權。

・只限生日正日的前三後三天 ・顧客需預先訂座及確認人數 ・此優惠不可與其他優惠同時使用 ・人數以及優惠選擇如有更改，請及早通知 3月生日優惠｜9.永年士多「生日麵」優惠

永年士多推出「生日麵」優惠，讓永年會員在其生日月份免費獲得「生日麵」套餐，包含招牌車仔麵餸（豬腸、豬紅、蘿蔔、魚蛋）及一杯冷熱飲品。此優惠需申請成為永年會員才能享用。 3月生日優惠｜10.成都人氣小龍坎火鍋 生日惠顧即送生日肥牛蛋糕 來自成都的小龍坎火鍋正式登陸香港，餐廳主打經 160 天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底及香辣的經典牛油湯底，辣得有層次！每位當天生日惠顧的客人，都可以免費享有造型特別的生日肥牛蛋糕，更插上生日牌，美味之餘亦充滿儀式感，生日必食！

3月生日優惠｜11.西班牙餐廳Aire 西班牙餐廳Aire主打正宗巴斯克燒烤風味，嚴選來自西班牙、大西洋及地中海的頂級海鮮與肉品，搭配從西班牙直送的醇厚美酒，氣氛浪漫又適合好友聚會！壽星於生日當月惠顧Aire，可享即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務，為你的生日增添獨特回憶。 3月生日優惠｜12.BEANS Coffee 生日壽星凡於生日當月到BEANS Coffee惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕一件，優惠可無限次使用，結帳時向店員出示本月生日證明。

3月生日優惠｜13.蟹膳送金框即時數碼相片

蟹膳主打高級日式蟹宴，必試人氣9道菜《嘉》套餐，美食包括鱈場蟹火鍋、鱈場蟹天婦羅、日本A5和牛薄燒等。生日壽星惠顧餐廳，更可獲得金框即時數碼相片及慶祝寫碟服務。

3月生日優惠｜14.The Tiffany Blue Box Cafe生日優惠

凡於48小時前訂座並說明享用此優惠，2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你Blue Box蛋糕及15分鐘旗艦店體驗。 3月生日優惠｜15. Pizza Hut 會員生日送$50現金券

凡登記成為Pizza Hut會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈獲贈$50現金券，金會員則可獲贈獲贈總值$100現金券及免費拔呼地必勝批，兩個禮遇同樣吸引！ 3月生日優惠｜16.帝逸酒店Alva House

3月生日壽星只要於生日當月在帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並輸入優惠「ALVABDAY」，即可享6人同行，1人免費優惠及贈送生日甜品。

3月生日優惠｜17.影灣園香辣軒 四人同行送生日蛋糕

香辣軒推出暖心生日禮遇套餐，為壽星帶來滿載喜悅的慶生體驗。廚師團隊精心炮製充滿東南亞風味的四道菜生日菜單，包括經典開胃小食、風味獨特主菜、必試美饌佳餚及精選甜點，四人以上同行更免費獲贈生日蛋糕一份，齊齊慶祝，締造甜蜜難忘回憶！ 3月生日優惠｜18.再睡5分鐘 生日茶飲買一送一

成為「再睡5分鐘」會員，即享單杯飲品減$2優惠，壽星當日仲有買一送一驚喜，等你嚟齊齊慶生，歎盡香港式茶飲樂趣！



3月生日優惠｜19.愉景灣酒店 生日壽星免費

凡預約4位或以上惠顧愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。蛋糕需提前2天預約，用餐當日須出示證明文件。

3月生日優惠｜20.殿大喜屋 生日8位送1位

凡生日壽星於生日當日惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，8位以上即可享壽星1位免費。



3月生日優惠｜21.半島酒店 快樂生辰獎賞

半島酒店推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐2位即可獲贈生日蛋糕1個；惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋1個。 3月生日優惠｜22.香港港麗酒店免費生日蛋糕

Sino Club會員於生日月份到香港港麗酒店指定餐廳即可享生日優惠，當中包括食品及飲品8折優惠、免費生日蛋糕一個。另外2人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯，4位或以上客人惠顧則可獲贈精選美酒一瓶。

3月生日優惠｜23.Yamm免費汽酒＋生日蛋糕

生日之星於生日該月份與朋友到Mira餐廳Yamm慶生，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。訂座須最少1日前預訂及訂座時說明「Birthday Celebration」以享優惠。 3月生日優惠｜24.九龍東皇冠假日酒店 生日送火焰朱古力球雪山蛋糕

生日到九龍東皇冠假日酒店的星幕餐廳惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞！每晚限量供應，優惠須提前一日預訂。 3月生日優惠｜25.旺角「至尊重慶雞煲」推出留港消費優惠

旺角雞煲放題始祖「至尊重慶雞煲」為鼓勵港人留港消費，特別推出多個限時優惠，包括：

支持留港消費，憑全港消費單據票尾，於晚市惠顧全枱減$20；

學生優惠，出示學生證惠顧午市晚市每位減$10；

惠顧放題於晚上7:30前離座，每位減$20；

生日優惠，6人入座可享1人免費；

以上優惠不可同時使用，請致電2148 2628訂位時向店員查詢。

3月生日優惠｜26.Wooloomooloo Prime全新推出的紀念慶祝菜單

坐擁維港天際美景的西餐廳Wooloomooloo Prime全新推出的紀念慶祝菜單，專為生日、週年紀念及所有重要里程碑而設。預訂時，賓客提供姓名與日期等細節，即可尊享多重專屬禮遇：包括迎賓氣泡酒、精緻的桌面佈置，以及即影即有照片服務。



3月生日優惠｜27.平昌 BBQ Mongkok：生日 75 折優惠

壽星於生日當天，或前後 3 天，讚好餐廳 Facebook 或 Instagram 專頁，並於結帳時出示身份證，即可享生日 75 折優惠。



購物優惠 3月生日優惠｜28.3月生日優惠｜POP MART Hong Kong

POP MART會員可享生日月限定禮物，包括生日襟章，當月生日的會員可於香港POP MART官網查看生日活動內容，到線下門店收銀台領取生日禮物。

3月生日優惠｜29.AEON——全日95折購物折扣

付年費$20成為AEON會員，可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領『生日折扣全日通』一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日無限次享有九五折購物折扣優惠。 3月生日優惠｜30.DON DON DONKI 驚安の殿堂 生日優惠

不少人都喜歡到DON DON DONKI驚安の殿堂掃平貨，下載 Donki 手機 app 登記成為會員可享生日優惠，生日壽星可獲贈禮物一份，包括精選產品或是現金優惠券，切勿錯過！ 3月生日優惠｜31.Cinema City院線 VIP會員生日獲贈換戲票積分

以$120入會成為Cinema City VIP會員，可享全年購買正價戲票/小食/指定精品9折、入會獲1500分及單人爆谷套餐換領券、生日月份獲1000分。

3月生日優惠｜32.百老匯院線 會員生日送電影贈券及積分

百老匯院線bcinephile會員（入會年費$120），於生日當天可獲贈百老匯院線贈券一張及100會員積分獎賞。

玩樂優惠 3月生日優惠｜33.海洋公園 生日免費入場

香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。

3月生日優惠｜34.入住酒店 送迪士尼樂園門票

壽星生日於正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票，以及獲贈迪士尼主題蛋糕造型毛巾和生日卡。



3月生日優惠｜35.海洋公園 生日免費入場

香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。

3月生日優惠｜36.昂坪360免費

香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車 (標準車廂)，並可8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂)。



3月生日優惠｜37.合味道紀念館 生日月到訪可享三重賞

合味道紀念館香港生日優惠全面升級，為每位壽星帶來貼心驚喜！壽星們於生日月份蒞臨，即可享優惠價入手生日套票，專屬三大福利：全新「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包，以及指定工作坊門票四張。壽星可利用紀念館提供的生日打卡道具影相留念，自選主題相框，更可錄製窩心留言及祝福，送給摯愛，締造獨一無二的香港式生日回憶。

壽星須購買「生日禮物包」及成為工作坊參加者之一。生日優惠套票可於KKDAY網站預購，或直接於紀念館現場購買當日門票。 3月生日優惠｜38.香港杜莎夫人蠟像館 門票優惠價$160

香港杜莎夫人蠟像館推出港人生日優惠，由2026年1月1日起至2026年12月31日止，香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可以憑優惠價港幣160元（原價港幣300元）購買入場門票，與眾多明人巨星一同慶祝生日！ 3月生日優惠｜39.Neway CEO 2人同行壽星免費

Neway K-Fun會員在生日月份，壽星和朋友2人同行，壽星即可免費唱K，2人生日，4位顧客可免2位人頭費，如此類推。

3月生日優惠｜40.山頂Go Museum 二人同行生日免費入場

凡於生日正日購票，二人同行，壽星可免費入場；生日正日前後三天購票，三人同行，壽星可免費入場。

