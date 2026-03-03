熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-03 19:00
更新：2026-Mar-03 19:00

深圳櫻花2026｜深圳5大最佳賞櫻好去處 地鐵直達/免費入場 附花期+交通攻略

分享：
Joe44

深圳櫻花2026｜深圳5大最佳賞櫻好去處 地鐵直達/免費入場 附花期+交通攻略

adblk4

最近氣溫持續回暖，深圳的櫻花開花時間線比起往年提前。不少地區的櫻花已經盛開，計劃到深圳遊玩的遊客記得不要錯過，爭取時間賞櫻！以下記者為各位精選深圳5大賞櫻地點，部分更免費入場，一文睇地點、花期及交通方法，地鐵直達，非常方便！

觀瀾湖櫻花節

今年必去觀瀾湖舉行的櫻花節！這裡種植了約1,200棵櫻花，包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻及普賢象櫻，分三批綻放，保證整個花期都可欣賞美麗的櫻花海。必到粉色摩天輪下的櫻花大道拍照，充滿浪漫氛圍。這裡亦設更設有夜場，夜櫻在燈光映照下別有一番風味。

地址：觀瀾湖生態運動公社(龍華區觀瀾高爾夫大道1號)

交通：地鐵4號線至觀瀾湖站A 出口直達。

花期預測：即日起至3月13日(櫻花節至3月15日)

門票：39.9 元(早鳥票 29.9 元)

adblk5

開放時間：09:00-17:00；夜場 18:00-22:00

深圳樱花季｜摩天轮粉色暴击，但这里没了 7 乔乔绘研学 来自小红书网页版 春日偶遇了一条浪漫的樱花小路 4 Vani语悦生活 来自小红书网页版

赤灣華英路景觀公園

位於南山區的赤灣華英路景觀公園，是每年深圳熱門賞櫻地點。必拍於山坡上的粉紅櫻花列車！小山坡上種滿了櫻花，找好角度俯拍，就能拍出氛圍感滿滿的相片！列車車廂內設有桌椅可以休憩用餐，在裡面也可以拍照。需注意園內遮蔭處較少，請做好防曬措施。

地址：深圳市南山區赤灣華英路景觀公園

交通：地鐵 2/5/8 號線「赤灣站」E 出口，乘電梯上12樓過天橋，步行約 15 分鐘。

花期預測：3月20日- 4月10日

門票：免費

深圳樱花列车攻略（含出地铁后步行路线） 1 盖伦 来自小红书网页版 在深圳拍到了小说里的画面🌸免费 1 婳婳的贝贝 来自小红书网页版 深圳樱花列车攻略（含出地铁后步行路线） 5 盖伦 来自小红书网页版

鹽田小三洲水庫

位於鹽田的小三洲，每年3月滿山櫻花非常壯麗，由醉櫻亭環繞水庫而行，沿途山路種滿茂盛櫻花，粉色花海美景簡直一絕。如果體力足夠，建議走上「梅沙尖」，僅需30分鐘即可登頂，從高處俯瞰整個櫻花林與山海全景，絕對難忘！

地址：鹽田區小三洲田醉櫻亭

交通：地鐵 8 號線「鹽田路站」，再轉乘公交或叫車。

花期預測：即日起 - 3月中旬

門票：免費

三洲田樱花 1 橘子汽水jz 来自小红书网页版 骑车踏春 三洲田的樱花微开啦！ 2 麦三卷 来自小红书网页版

仙湖植物園

位於羅湖的仙湖植物園內有超過12,000種植物，當中包括有近 1,000 株櫻花，品種包括雲南櫻、廣州櫻及中國紅。入園後建議搭乘觀光車到化石森林，從小路即可直達「桃花園」區域，深淺不一的粉色花海在這裡盡情綻放。

地址：深圳市羅湖區仙湖植物園桃花源

交通：地鐵 2/8 號線「仙湖路站」C2 出口，步行約 10 分鐘至大門。

花期預測：即日起 - 3月中旬

門票：15 元

深圳仙湖植物园的樱花林正是盛开 3 春光美 来自小红书网页版 深圳仙湖植物园的樱花林正是盛开 1 春光美 来自小红书网页版 (1)

聚龍山公園

櫻花季到坪山的聚龍山絕對不會讓人失望！這裡擁有面積達22,000平方米的櫻花谷，從南門進入，即可到達種滿櫻花的櫻花谷，種有近900棵粉色廣州櫻及紅色的中國紅兩種櫻花，園內更有4.2公里的綠道，可租自行車慢慢遊覽，度過休閒周末。

開放時間：7:00 – 21:00

地址： 深圳市坪山區青松路聚龍山公園

交通： 地鐵14號線沙田站A出口，轉乘公車M489/B938/M327/M571至聚龍山公園站

花期預測：3月15日 - 4月7日

門票：免費

聚龙山公园樱花🌸（3月17日实拍） 3 名字很丑人不丑 来自小红书网页版 聚龙山公园樱花开了 6 海桐 来自小红书网页版
Klook.com

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務