深圳櫻花2026｜深圳5大最佳賞櫻好去處 地鐵直達/免費入場 附花期+交通攻略

最近氣溫持續回暖，深圳的櫻花開花時間線比起往年提前。不少地區的櫻花已經盛開，計劃到深圳遊玩的遊客記得不要錯過，爭取時間賞櫻！以下記者為各位精選深圳5大賞櫻地點，部分更免費入場，一文睇地點、花期及交通方法，地鐵直達，非常方便！

觀瀾湖櫻花節 今年必去觀瀾湖舉行的櫻花節！這裡種植了約1,200棵櫻花，包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻及普賢象櫻，分三批綻放，保證整個花期都可欣賞美麗的櫻花海。必到粉色摩天輪下的櫻花大道拍照，充滿浪漫氛圍。這裡亦設更設有夜場，夜櫻在燈光映照下別有一番風味。 地址：觀瀾湖生態運動公社(龍華區觀瀾高爾夫大道1號) 交通：地鐵4號線至觀瀾湖站A 出口直達。 花期預測：即日起至3月13日(櫻花節至3月15日) 門票：39.9 元(早鳥票 29.9 元)

開放時間：09:00-17:00；夜場 18:00-22:00

赤灣華英路景觀公園 位於南山區的赤灣華英路景觀公園，是每年深圳熱門賞櫻地點。必拍於山坡上的粉紅櫻花列車！小山坡上種滿了櫻花，找好角度俯拍，就能拍出氛圍感滿滿的相片！列車車廂內設有桌椅可以休憩用餐，在裡面也可以拍照。需注意園內遮蔭處較少，請做好防曬措施。 地址：深圳市南山區赤灣華英路景觀公園 交通：地鐵 2/5/8 號線「赤灣站」E 出口，乘電梯上12樓過天橋，步行約 15 分鐘。 花期預測：3月20日- 4月10日 門票：免費

鹽田小三洲水庫 位於鹽田的小三洲，每年3月滿山櫻花非常壯麗，由醉櫻亭環繞水庫而行，沿途山路種滿茂盛櫻花，粉色花海美景簡直一絕。如果體力足夠，建議走上「梅沙尖」，僅需30分鐘即可登頂，從高處俯瞰整個櫻花林與山海全景，絕對難忘！ 地址：鹽田區小三洲田醉櫻亭 交通：地鐵 8 號線「鹽田路站」，再轉乘公交或叫車。 花期預測：即日起 - 3月中旬 門票：免費

仙湖植物園 位於羅湖的仙湖植物園內有超過12,000種植物，當中包括有近 1,000 株櫻花，品種包括雲南櫻、廣州櫻及中國紅。入園後建議搭乘觀光車到化石森林，從小路即可直達「桃花園」區域，深淺不一的粉色花海在這裡盡情綻放。 地址：深圳市羅湖區仙湖植物園桃花源 交通：地鐵 2/8 號線「仙湖路站」C2 出口，步行約 10 分鐘至大門。 花期預測：即日起 - 3月中旬 門票：15 元

聚龍山公園 櫻花季到坪山的聚龍山絕對不會讓人失望！這裡擁有面積達22,000平方米的櫻花谷，從南門進入，即可到達種滿櫻花的櫻花谷，種有近900棵粉色廣州櫻及紅色的中國紅兩種櫻花，園內更有4.2公里的綠道，可租自行車慢慢遊覽，度過休閒周末。 開放時間：7:00 – 21:00 地址： 深圳市坪山區青松路聚龍山公園 交通： 地鐵14號線沙田站A出口，轉乘公車M489/B938/M327/M571至聚龍山公園站 花期預測：3月15日 - 4月7日 門票：免費