網上熱話｜小朋友功課被捉「4」字唔標準 阿媽嬲爆引幼師現身說法：其實我都唔想

香港的生活壓力大就人人都知，就連小朋友從小接受教育的環境亦比其他人高壓。早前，一位家長就因為不滿老師捉小朋友阿拉伯數目字「4」寫得唔標準，因而發文呼籲老師回應「究竟錯咩」，又真係引到幼師現身無奈說法，引來大批網民熱烈討論。

小朋友功課被捉「4」寫得唔標準 早前，一位家長在社交平台發文，配圖是一張幼稚園的功課，要求小朋友寫「1-10的順數」，以為小朋友能夠順利完成，豈料老師派回時卻圈起「4」字，直指小朋友未有跟要求寫出標準的阿拉伯數目字「4」。阿媽睇到當然嬲爆，只好發文表示「有冇老師答下我，學寫呢個4都有錯」。

幼師現身說法：其實我都唔想 發文真的引來自稱幼稚園老師的網民現身說法，她無奈表示「其實我都唔想捉呢啲位」，惟自己在做「上一間學校」時正正因為「冇捉」，「跟住比副校、主任查簿成堆摺角，話叫我重新改過」、「點都要圈返個學生係錯，4字要寫開口又有、t字要有一勾又有…」、「圈番都唔夠，仲要原本俾咗三個印，都要我用塗改液塗返嗰一個印佢」。幼師疑似表示是高層或教育制度的問題，令她最後「頂唔順冇做了」，更呼籲「如果家長接受唔到呢啲位，建議揀返細校」，而非一些「大機構幼稚園」。

網民狠批矯枉過正 雖然幼稚園老師現身分享對小朋友如此嚴厲的原因，但大部分網民仍然十分不滿，直指這樣的教育制度「矯枉過正」，狠批「我會見校長，叫學校改晒有合口4嘅文件，先好叫小朋友改」、「成個system由你未懂事開始訓練你服從」、「只是學校有指定字體，並不是呢個字寫錯」，亦有家長表示「有問過老師，老師好無奈咁答我：雖然無錯，不過現階段係啱啱學習寫字，會有小朋友好聰明咁用一筆過寫個4字，初學階段想佢哋學習盡量唔好一筆過寫字(避免太撩)，所以初學寫字最好寫開口4字會比較適合」。