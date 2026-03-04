熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-04 14:00
更新：2026-Mar-04 14:00

ANTEPRIMA x Sanrio卡通狗Cinnamoroll wirebag 為經典包包注入童趣元素

分享：
駿 13

ANTEPRIMA x Sanrio卡通狗Cinnamoroll wirebag 為經典包包注入童趣元素

adblk4

日牌ANTEPRIMA踏入春季即為王牌產品wirebag注入新靈感，找來Sanrio被受喜愛的卡通狗角色Cinnamoroll合作，將其外形與時尚的wirebag結合，帶來如雲朵蓬鬆的外型，設計不但充滿童趣討喜，更為wirebag的造型帶來全面革新。

 

Cinnamoroll玉桂狗個性乖巧，有著像玉桂卷一樣捲捲的尾巴，還有特色的招牌大耳朵，可讓牠在空中滑行飛翔。採用專屬高科技物料wire物料，以不同色系編織而成的wirebag，自1998年推出以來，成為品牌的長青單品，每季皆以該季大熱潮流色調與款式亮相，深受品牌fans與女士喜愛。

adblk5

01 02 03 04 05

ANTEPRIMA這次推出3款Cinnamoroll wirebag，包括Pouch、Confetto Crossbody wirebag，以及 3D wirebag。每件作品皆展現品牌的設計巧思，以細膩雕塑般的編織造型，精準地呈現Cinnamoroll角色的細節特徵，打造觸感與藝術質感兼具的設計。

 

當中Cinnamoroll 3D wirebag是一個可斜揹、肩揹及背包方式使用，兼具實用性與手工藝的質感的包包，完美把玉桂狗的造型在手袋中呈現；Confetto Crossbody wirebag則以玉桂狗的可愛臉部造型為賣點，並加入標誌性立體耳朵細節，加上長形袋款設計，可放下唇膏、電話、粉盒等物品，而且造型俏皮，會是系列中最受年輕女士喜愛；Cinnamoroll Pouch則是小巧而多用途的包包，不但可放鑰匙、零錢等濕星小物，更可掛在wirebag上成為掛飾，實用與可愛兼備。

adblk6

 

ANTEPRIMA

地址：金鐘太古廣場二期1樓137號店

查詢：2383 3098

06 06A 07 08 09

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務