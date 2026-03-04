ANTEPRIMA x Sanrio卡通狗Cinnamoroll wirebag 為經典包包注入童趣元素

日牌ANTEPRIMA踏入春季即為王牌產品wirebag注入新靈感，找來Sanrio被受喜愛的卡通狗角色Cinnamoroll合作，將其外形與時尚的wirebag結合，帶來如雲朵蓬鬆的外型，設計不但充滿童趣討喜，更為wirebag的造型帶來全面革新。

Cinnamoroll玉桂狗個性乖巧，有著像玉桂卷一樣捲捲的尾巴，還有特色的招牌大耳朵，可讓牠在空中滑行飛翔。採用專屬高科技物料wire物料，以不同色系編織而成的wirebag，自1998年推出以來，成為品牌的長青單品，每季皆以該季大熱潮流色調與款式亮相，深受品牌fans與女士喜愛。