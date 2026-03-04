領展黃大仙《福牆》 108「福」字墨寶 祝願人人有福 打造文化地標

新春伊始，希望人人馬年都有福！為加強傳統藝術與社區的聯繫，並為市民、旅客和商場客戶提供非一般體驗，亦為香港注入正能量，「領展黃大仙《福牆》」於早前正式揭幕。該道《福牆》位於旅遊熱點黃大仙廟、黃大仙港鐵站B3出口及黃大仙中心北館的主要通道「祝福里」，匯聚了108位跨界別人士親筆書寫的「福」字墨寶，讓人頓感福氣滿滿！

「領展黃大仙《福牆》」是由領展資產管理有限公司構思及藝術顧問伍常策劃的公共藝術裝置，於牆上展示了108位來自不同領域共創者的墨寶，參與是次共創的不乏名人，如國際知名設計師及藝術家靳埭強博士、粵語詞壇巨匠鄭國江、嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士、前世界冠軍及奧運滑浪風帆金牌得主李麗珊博士、2025年世界劍擊錦標賽男子花劍冠軍蔡俊彥及香港資深女演員黃夏蕙等，他們所書寫的每個福字造型各異，各具特色，不單承載著他們對市民和旅客的祝福，這幅全長18米、高3.8米的文化長卷，亦成為香港全新的文化地標。