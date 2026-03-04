熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-04 11:00
更新：2026-Mar-04 11:00

恒基攜手Cj Hendry以逾15萬枝毛絨花打造花海 3.19起免費入場+送1枝花

分享：
Joe04
adblk4

繽紛動人花海閃現中環海濱！319日至22日期間，恒基兆業地產攜手澳洲藝術家Cj Hendry，以超過15萬枝毛絨花於中環海濱打造毛絨花海「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，絕對成為今期打卡熱點。除了26款毛絨花作品外，Cj Hendry同時為活動加入2款限定花朵作品。活動免費入場，訪客須預先網上登記，更可免費帶走1朵毛絨花，延續難忘回憶。

1b Flower Market HK CJ Hendry portrait

恒基兆業地產攜手澳洲藝術家Cj Hendry，以超過15萬枝毛絨花打造毛絨花海。

超過15萬枝毛絨花

活動為香港藝術三月的開幕活動，以及恒基五十周年主要慶祝活動之一。創作團隊將於中環打造猶如溫室的展亭，展出超過15萬枝毛絨花作品，當中包括Cj Hendry分別為慶祝恒基50周年而設計的「Henderson Flower」和象徵香港精神並與集團旗艦商業地標The Henderson建築線條互相呼應的「Bauhinia」。

adblk5

3d Flower Market HK Thistle薊花 3e Flower Market HK Violet紫羅蘭 3a Flower Market HK Chrysanthemum 菊花 3c Flower Market HK Sunflower向日葵 3b Flower Market HK Narcissus水仙花

每位到場訪客可自選一朵毛絨花並免費帶走，或以每枝38港元選購各款毛絨花朵。活動免費入場，有興趣到訪的朋友記得預先網上登記預約！

Henderson Land x Cj Hendry Flower Market

日期：2026年3月19日至22日

地點：中環海濱AIA Vitality公園（民光街 33 號）

入場費：免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）

4 Public Registration

即日起起開放預約登記

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務