恒基攜手Cj Hendry以逾15萬枝毛絨花打造花海 3.19起免費入場+送1枝花

繽紛動人花海閃現中環海濱！3月19日至22日期間，恒基兆業地產攜手澳洲藝術家Cj Hendry，以超過15萬枝毛絨花於中環海濱打造毛絨花海「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，絕對成為今期打卡熱點。除了26款毛絨花作品外，Cj Hendry同時為活動加入2款限定花朵作品。活動免費入場，訪客須預先網上登記，更可免費帶走1朵毛絨花，延續難忘回憶。

活動為香港藝術三月的開幕活動，以及恒基五十周年主要慶祝活動之一。創作團隊將於中環打造猶如溫室的展亭，展出超過15萬枝毛絨花作品，當中包括Cj Hendry分別為慶祝恒基50周年而設計的「Henderson Flower」和象徵香港精神並與集團旗艦商業地標The Henderson建築線條互相呼應的「Bauhinia」。

每位到場訪客可自選一朵毛絨花並免費帶走，或以每枝38港元選購各款毛絨花朵。活動免費入場，有興趣到訪的朋友記得預先網上登記預約！

Henderson Land x Cj Hendry Flower Market

日期：2026年3月19日至22日

地點：中環海濱AIA Vitality公園（民光街 33 號）

入場費：免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）