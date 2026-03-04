機票優惠｜AlipayHK x HKExpress限時優惠 10大航點低至78折 必搶減$100消費券

AlipayHK 與 HKExpress合作，由3月4日早上10時至3月8日晚上11時45分期間推出限時機票優惠！只需在官網結賬時輸入優惠碼並選用AlipayHK付款，即可享低至78折機票優惠，優惠已包括大阪、曼谷、首爾、河內等10個航點，活動期間每日更有「消費滿 2,000元即減100元」專屬禮券以及旅遊消費券可以在app內限定推出，正計劃今年去旅行的話一於把握機會入手平機票！

即睇AlipayHK x HKExpress限時優惠

AlipayHK聯乘HK Express香港快運，推出限時機票優惠，當中包括10個人氣航點，分別為河內、常州、北京、大阪、吉隆坡、馬尼拉、首爾、高雄以及曼谷，優惠最多可達78折。如果想入手平機票，用戶只需於AlipayHK手機應用程式主頁的活動Banner，或直接搜索「HK Express」/「香港快運」，即可領取專屬優惠碼及限量禮券，再經HK Express官方網站或手機應用程式預訂從香港出發的精選航點來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入優惠碼並選用AlipayHK付款即可！

而在活動期內，每天早上10時登入上述活動頁，領取專屬優惠碼的同時，更可搶奪「消費滿 2,000元即減100元」專屬禮券，以及旅遊消費券（消費滿200元減 10元、滿1,000元減50元、滿3,000元減100元），與機票優惠疊加使用，折上折就更加抵！優惠數量有限，受AlipayHK細則及條款約束。