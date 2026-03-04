藝術三月限定晚宴 日韓創意料理餐廳Akira Back五道菜藝饗盛宴

日韓創意料理餐廳Akira Back響應城中藝術盛事「藝術月」，推出期間限定藝術主題菜單「色盤．味蕾：Akira Back 藝饗系列」。以現代日式料理為基礎，融合多國風味，透過擺盤與味道設計呼應藝術氛圍。三月尾名廚Akira Back更將親自來港坐鎮廚房掌舵主理晚宴。

晚宴由八寸揭開序幕，三款前菜組成精緻拼盤，包括以鵪鶉蛋黃點綴、配清甜香梨的和牛他他；加入黑松露、韓國翠玉瓜、黃蘿蔔、杏鮑菇與甜菜根的AB田園薄餅；以及淋上香醇醬油、伴以三文魚子的吞拿魚腩，味道由清新至濃郁層層遞進。

而另一道主菜烤鵪鶉則外皮金黃酥脆，肉質嫩滑，搭配自家製韓式辣椒醬、煙燻青瓜及濃郁鵪鶉醬汁，辛香與肉香交織，層次分明。

隨後奉上的蒸煮鯧魚，以燴煮蘿蔔作襯托，配上蓮藕柚子醋，酸香淡雅，強調平衡與細緻。

松葉蟹釜飯壓軸主菜 玩味甜點「AB雪茄」作結

松葉蟹釜飯選用新鮮拆肉雪蟹，結合韓國傳統發酵技術啟發的元素，以蟹殼盛載呈現。配以甘苔湯及自家製韓式小菜，味道清雅，與釜飯的鮮甜形成對比，為味蕾帶來平衡感。

壓軸甜點「AB雪茄」以雪茄造型示人，表面灑上芝麻製作的「煙灰」，內裡為煙燻咖啡慕絲與士多啤梨啫喱，濃郁與酸甜交織，為整晚體驗劃上句號。



