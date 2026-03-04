深圳好去處2026︱福田5間新酒店推介 鄰近口岸/交通便利/房價低至$408起

熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-04 16:01
更新：2026-Mar-04 16:01

SPRING 02787

深圳攻略2026︱福田5間新酒店推介 鄰近口岸/交通便利/房價低至$408起

深圳福田區向來是港人北上短途遊及商務出行的熱門地段，鄰近口岸、會展中心及多個大型商場，交通配套成熟。近年區內亦有多間新酒店落成，各有特色。以下為大家整理5間2025至2026年開幕的福田新酒店，房價低至約HK$408起，部分更步行數分鐘直達地鐵站。


深圳好去處︱ 深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE）

2025年開幕的深圳濱河時代薩和酒店，是亞朵集團旗下全新品牌，酒店以「閱讀與攝影」為主題，共設189間客房。整體設計用色沉實，走簡約穩重路線。房內配備SAVHE及 LE LABO 等品牌床品及洗護用品，並設免費迷你吧。

房價：HK$1,065起（豪華大床房）

地址：深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座

交通：地鐵下沙站步行約2分鐘


深圳好去處︱五洲體育中心酒店

2025年開幕的五洲體育中心酒店位於福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場，地理位置方便。酒店設有223間客房，部分房型配備正面落地窗及浴缸，採半開放式浴室設計，景觀開揚。

房價：HK$658起（大床房）

地址：深圳福田區泥崗西路2013號

交通：地鐵黃木崗站步行約4分鐘


深圳好去處︱深圳福田口岸季語酒店（會展中心店）

深圳福田口岸季語酒店於2025年開幕，坐落福田CBD核心地段，鄰近水圍夜市，餐飲選擇多，生活氣息濃厚，亦是不少港澳旅客覓食熱點。

酒店鄰近地鐵7號線皇崗村站，步行約1分鐘可達，前往福田口岸及會展中心亦相對方便。客房採暖色調設計，結合原木與石材元素，部分房型設落地窗。房內配備語音智控系統，可調節燈光及窗簾。

房價：HK$408起（大床房）

地址：深圳福田區福民路119號

交通：地鐵燕南站步行約4分鐘

深圳好去處︱全季深圳福田中洲灣酒店

今年新開業的全季深圳福田中洲灣酒店，共設179間客房。酒店設計延續品牌一貫簡約風格，主打留白美學與智能客房體驗，可透過語音系統調節燈光及窗簾，十分便利。酒店位於中洲灣核心商圈，鄰近大型商場及生活配套，包括 KKONE及中洲灣C Future City，購物餐飲選擇充足。

房價：HK$469起（高級大床房）

地址：深圳福田區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟B座32樓

交通：地鐵下沙站步行約7分鐘


深圳好去處︱ 深圳福田華強北桔子水晶酒店

桔子水晶酒店於去年開業，位於福田區華強北一帶，鄰近商業及電子產品集中地，生活配套成熟。酒店靠近地鐵1號線科學館站及2號線燕南站，前往市中心僅數站車程。周邊餐廳及商店林立，適合以購物及市區探索為主的旅客。

房價：HK$649起（高級大床房）

地址：深圳福田區華強北街道福強社區振華路1號濱江愛義南方大廈2樓

交通：地鐵燕南站步行約4分鐘

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

