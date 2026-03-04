東京酒店2026｜7間池袋高CP值住宿推介 最平人均$240起！近JR站＋溫泉浴池＋購物美食

不少香港人去東京旅遊都會選擇住池袋，貪其交通四通八達，前往新宿、澀谷、上野皆相當便利，區內更雲集百貨商場、餐廳與娛樂設施，無論購物、美食或夜生活都應有盡有！今次為大家盤點7間池袋區內平酒店，全部高CP值而且近JR站，當中更有溫泉酒店，下文即睇詳情！ 東京池袋酒店2026｜1.EISEI STAY Ikebukuro Nishi $541/晚起 酒店步行數分鐘即可抵達池袋站，附近匯集 Nishi-Ikebukuro Park、大都會廣場（Metropolitan Plaza）及 WACCA Ikebukuro 等人氣景點，食買玩一站式搞掂。酒店設有免費 WiFi，並設露台空間，讓旅客在鬧市中也可享片刻靜謐。客房以簡約舒適為主調，配備空調、平面電視、電熱水壺及附沖洗座的私人浴室，部分客房更附設陽台，所有房型均備寢具及毛巾，貼心住得舒適。住宿距離池袋西口公園僅約 500 米，鄰近東武百貨池袋本店及池袋御嶽神社，地理位置超方便。雙床房每晚最平約 HK$541 起，性價比極高，無論是自由行或商務旅客都值得一試。

地址：東京都豐島區池袋 2-24-3 交通：JR／東京地鐵「池袋站」C6 出口步行約 6 分鐘 預訂連結

東京池袋酒店2026｜2.東京池袋多美迎天然温泉酒店 $786/晚起 多美迎天然溫泉酒店（Dormy Inn Ikebukuro）隸屬日本知名「御宿野乃」集團，主打高CP值溫泉酒店。酒店內設有市區少有的天然溫泉「北條之湯」，住客可免費浸泡放鬆身心。餐飲方面同樣誠意十足，不僅供應豐富的自助早餐，還提供乳酸菌飲品、深夜蕎麥麵及免費雪糕等貼心美食服務，絕對大滿足。酒店距離 JR 池袋站約 700 米，位置優越，無論購物或觀光都極為方便。



地址：東京都豐島區東池袋 3-11-11

交通：JR「池袋站」東口步行約 9 分鐘／東京地鐵有樂町線「東池袋站」步行約 6 分鐘 預訂連結

東京池袋酒店2026｜3.池袋陽光城王子酒店 $791/晚起 太陽城王子大飯店（Sunshine City Prince Hotel）位於人氣購物中心「Sunshine City」內，是池袋區內極具代表性的地標級酒店。酒店距離JR池袋站約5分鐘路程，去新宿、上野及澀谷均只需約 20 分鐘車程。酒店客房以簡約現代風設計，設有書桌、電熱水壺及附浴缸的私人浴室，並貼心備有日式浴衣。館內設有四間餐飲設施，包括供應國際自助餐的 Bayern Restaurant、主打懷石料理的 武藏野日本料理 及提供粵菜精選的 古稀殿中餐廳，滿足不同口味旅客的需求。另設有 24 小時便利商店，方便旅客隨時補給！



地址：東京都豐島區東池袋 3-1-5 Sunshine City 內

交通：JR／東京地鐵「池袋站」東口步行約 8 分鐘／有樂町線「東池袋站」步行約 3 分鐘 預訂連結

東京池袋酒店2026｜4.池袋東急Stay酒店 $786/晚起 池袋東急Stay酒店位置超方便！距離池袋地鐵及JR站步行僅約4分鐘，無論是前往新宿、涉谷或上野都非常快捷。酒店以現代簡約風設計，客房設備齊全，貼心配備洗衣／烘衣機及微波爐等，非常適合長期住宿旅客。另外房間設備方面，除了免費 WiFi，房內設有空調、空氣清新加濕機、電視、小型冰箱及電熱水壺。私人浴室備有吹風機及盥洗用品，細節周到。酒店設有 24 小時接待櫃台，提供行李寄存及乾洗等服務，同時設有自動售賣機及公共電腦，方便住客使用。

地址：東京都豐島區南池袋 2-12-2 交通：JR／東京地鐵「池袋站」東口步行約 4 分鐘 預訂連結

東京池袋酒店2026｜5.池袋利索酒店 $618/晚起 如果要求不高，只追求便利與舒適住宿的旅客，不妨考慮池袋利索酒店（Hotel Resol Ikebukuro）。酒店距離有樂町線「東池袋站」1 號出口僅約 2 分鐘步程，前往 JR 池袋站亦只需步行 7 分鐘，無論遊玩或轉乘都極為方便。酒店設有餐廳及按摩服務，全館提供免費 WiFi。客房設計簡約時尚，配備空調、暖氣系統、加濕器、平面電視及泡茶用具，私人浴室設有浴缸及盥洗用品，基本設備齊全。

地址：東京都豐島區南池袋 2-30-14 交通：東京地鐵有樂町線「東池袋站」步行約 2 分鐘／JR「池袋站」東口步行約 7 分鐘



預訂連結

東京池袋酒店2026｜6.池袋站北口超級酒店 $533/晚起 池袋站北口樂活超級酒店（Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi）同樣設有溫泉浴池及 SPA 設施，價錢非常實惠。酒店距離 JR 池袋站北口約 600 米，周邊更有豐島區商圈與多間餐飲、購物熱點，滿足遊客的喜好和需要！ 地址：東京都豐島區池袋 2-62-14 交通：JR／東京地鐵「池袋站」北口步行約 8 分鐘



預訂連結

東京池袋酒店2026｜7.the b ikebukuro $479/晚起

想住得方便又帶點質感，the b ikebukuro 絕對是個好選擇！酒店位置極佳，距離 JR 池袋站東口只需步行約 3 分鐘，周邊購物、餐飲選擇多不勝數，行程規劃相當輕鬆。酒店客房簡約時尚，空間不大卻舒適實用；館內亦設有健身室及按摩服務，方便旅途中稍作調整。酒店內設有特色餐廳，主打柴燒Pizza與意式料理，氣氛輕鬆又不失格調。



地址：東京都豐島區東池袋 1-39-4 交通：JR／東京地鐵「池袋站」東口步行約 3 分鐘 預訂連結