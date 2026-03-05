熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-05 12:00
更新：2026-Mar-05 12:00

Winter@aespa每日一招 體重10年維持40kg 纖幼腰線原來要咁練？

SPRING 05

韓國女團aespaWinter(金旼炡，又名金冬天)，由出道至今一直保持著40kg體重，其纖細身段令fans羨慕，上月到夏威夷渡假時，拍下一輯玩樂美照，其骨感美身材引來談論，尤其穿上低腰牛仔褲時，纖幼腰線拉長身形比例，大家都好奇她是天生苗條，還是後天嚴格身材管理後的效果。其實Winter早前就在直播中，透露自己身材瘦削的秘密。

每天步行30分鐘可減120卡路里

2017年成為SM練習生的Winter2020年以aespa成員身份出道，她小巧臉蛋、纖幼身段，一直是fans談論焦點，早前她在Weverse Live直播中，就被問到婀娜身段如何保持，她說：「我會經常練習跳舞，而且喜歡散步，所以經常走路。這就是我保持身材的方法。」Winter在練習生時期，已經養成每日走路最少30分鐘的習慣，每天就大約額外消耗120150卡路里，累積一個月最超過3,000卡路里。而消耗1公斤脂肪，約需7,700卡路里熱量，這個習慣日積月累下，就成為她不胖之謎。

下載 KakaoTalk 20260220 010051181 01 1 KakaoTalk 20260220 010051181 03 2 KakaoTalk 20260220 010051181 07 3 KakaoTalk 20260220 010051181 15 KakaoTalk 20260220 010051181 06

維持每周進行4天肌力訓練

雖然偶像行程緊密，又要為打歌、演出排舞，她跳舞60分鐘就消耗約 120300卡路里。但Winter纖幼四肢，是保持運動下的成果，她繼說：「上周我去了4次健身中心，亦會盡量抽時間每周練習34次普拉提(Pilates)。」Winter雖然瘦削，但手腳肌肉看上去非常有彈性，這和她進行肌力訓練與核心肌群訓練有關，除了可以維持基礎代謝率，亦可令腰線變得纖幼。

有美國研究團隊進行一項實驗，發現每周練習3次普拉提的人，持續12周，平均可以減少2%體脂。Winter每周練習34次普拉提，可見她對保持身材多麼一絲不苟。如果透過節食減肥，除了減掉脂肪，亦會減掉肌肉。即使手臂像Winter般纖幼，但肌肉卻會失去彈性，呈現又瘦又乾塌陷情況。

SE ab63a330 cd44 494e 8c69 74cdd3918c0f 4 KakaoTalk 20260220 010051181 11 5 SE 25b7d963 d063 4088 9d1b 8e8afcfa4ff9 SE a226421a 0f7f 4054 8e9e 20409a6f1303 金冬天

每餐至少攝取25克蛋白質

至於飲食方面，Winter從不節食，但家族遺傳食量極少，她曾在一次訪問談中，就透露過一家四口(包括自己)吃不下一整隻雞，每次吃薄餅最少有一塊食淨，胃口從來都不大，不饞嘴。雖然她沒有公開餐單，但40kg體重，每天就需要5070g蛋白質，她最近在IG上載一張照片，內有韓式拌飯、蔬菜、肉和湯。

Winter身邊人透露，她每餐最少攝取25克蛋白質，來防止肌肉流失，食材包括雞胸肉、雞蛋和豆腐，令自己時刻保持飽肚感。如果想保持較低體脂比率，可減少碳水化合物攝取，確保蛋白質攝取量應優先。

스크린샷 2025 12 06 오전 12.27.55 스크린샷 2025 12 06 오전 12.29.53 7 스크린샷 2025 12 06 오전 12.30.52 8 스크린샷 2025 12 06 오전 12.30.58 6 화면 캡처 2026 02 19 155324 下載 (1)

如果希望透過節食變瘦，最終可能會餓壞身體；如果想追求纖細肌肉有彈力的身材，Winter的健美日程值得參考，就是偶像行程(排舞60分鐘)；每天步行30分鐘(8,000)；每周進行34次、每次40分鐘的肌力訓練；保持一日三餐，每餐蛋白質懾取量均超過20g

화면 캡처 2026 02 19 155313 화면 캡처 2026 02 19 155349 화면 캡처 2026 02 19 155359 화면 캡처 2026 02 19 155335 화면 캡처 2026 02 19 155419

