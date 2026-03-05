Winter@aespa每日一招 體重10年維持40kg 纖幼腰線原來要咁練？

韓國女團aespa的Winter(金旼炡，又名金冬天)，由出道至今一直保持著40kg體重，其纖細身段令fans羨慕，上月到夏威夷渡假時，拍下一輯玩樂美照，其骨感美身材引來談論，尤其穿上低腰牛仔褲時，纖幼腰線拉長身形比例，大家都好奇她是天生苗條，還是後天嚴格身材管理後的效果。其實Winter早前就在直播中，透露自己身材瘦削的秘密。 每天步行 30 分鐘可減 120 卡路里 2017年成為SM練習生的Winter，2020年以aespa成員身份出道，她小巧臉蛋、纖幼身段，一直是fans談論焦點，早前她在Weverse Live直播中，就被問到婀娜身段如何保持，她說：「我會經常練習跳舞，而且喜歡散步，所以經常走路。這就是我保持身材的方法。」Winter在練習生時期，已經養成每日走路最少30分鐘的習慣，每天就大約額外消耗120至150卡路里，累積一個月最超過3,000卡路里。而消耗1公斤脂肪，約需7,700卡路里熱量，這個習慣日積月累下，就成為她不胖之謎。

維持每周進行 4 天肌力訓練 雖然偶像行程緊密，又要為打歌、演出排舞，她跳舞60分鐘就消耗約 120至300卡路里。但Winter纖幼四肢，是保持運動下的成果，她繼說：「上周我去了4次健身中心，亦會盡量抽時間每周練習3到4次普拉提(Pilates)。」Winter雖然瘦削，但手腳肌肉看上去非常有彈性，這和她進行肌力訓練與核心肌群訓練有關，除了可以維持基礎代謝率，亦可令腰線變得纖幼。 有美國研究團隊進行一項實驗，發現每周練習3次普拉提的人，持續12周，平均可以減少2%體脂。Winter每周練習3到4次普拉提，可見她對保持身材多麼一絲不苟。如果透過節食減肥，除了減掉脂肪，亦會減掉肌肉。即使手臂像Winter般纖幼，但肌肉卻會失去彈性，呈現又瘦又乾塌陷情況。

每餐至少攝取 25 克蛋白質 至於飲食方面，Winter從不節食，但家族遺傳食量極少，她曾在一次訪問談中，就透露過一家四口(包括自己)吃不下一整隻雞，每次吃薄餅最少有一塊食淨，胃口從來都不大，不饞嘴。雖然她沒有公開餐單，但40kg體重，每天就需要50至70g蛋白質，她最近在IG上載一張照片，內有韓式拌飯、蔬菜、肉和湯。 據Winter身邊人透露，她每餐最少攝取25克蛋白質，來防止肌肉流失，食材包括雞胸肉、雞蛋和豆腐，令自己時刻保持飽肚感。如果想保持較低體脂比率，可減少碳水化合物攝取，確保蛋白質攝取量應優先。

如果希望透過節食變瘦，最終可能會餓壞身體；如果想追求纖細肌肉有彈力的身材，Winter的健美日程值得參考，就是偶像行程(排舞60分鐘)；每天步行30分鐘(約8,000步)；每周進行3至4次、每次40分鐘的肌力訓練；保持一日三餐，每餐蛋白質懾取量均超過20g。