墨爾本近郊深度遊｜3大必到旅遊熱點！樹熊島/天然木桶溫泉/超隱世百年淘金小鎮

來到墨爾本，大城市的文化氣息固然有魅力，但身處維多利亞州自然不只有墨爾本好玩！除了沿東南岸海岸線開展大洋路之旅或到菲利普島欣賞企鵝外，墨爾本外的周邊地區亦值得一到，各地區充滿不同特色，想尋求精彩的野生動物體驗、探索世外桃源，就再合適不過！ 鳴謝：Visit Victoria、香港航空 圖文：Rosina

超過 200 隻！野生樹熊島 位於距離墨爾本市中心車程約四小時的吉普斯蘭(East Gippsland)，當地充滿大自然魅力，當中這裡最為人熟知的，是擁有超過200隻野生樹熊的雷蒙德島(Raymond Island)。要到達這個小島，就先要到東南邊的海濱帆船小鎮佩恩斯維爾(Paynesville)，這裡的渡輪碼頭有接駁船往返兩地，班次每20分鐘一班，船程約5分鐘。行人可免費搭乘，如果自駕遊想連人帶車一起上島，則需支付$15澳元。

雷蒙德島之所以又被稱為「樹熊島」，源於1920年代澳洲維州樹熊因開發及狩獵幾乎被消滅殆盡，為防止滅絕，當時一批樹熊就被送上小島，自此於樹熊們便於此地落地生根。時至今日，這裡已發展成與野生樹熊共存的住宅小區，沿途能感受到當地居民的生活氣息，於這裡棲息的樹熊亦十分習慣人類的存在。島上設有全長1.2公里的「樹熊散步徑」，沿路可尋找樹熊身影，小島雖則不大，樹熊棲身的尤加利樹頗高，要找到樹熊還是需要細心觀察。看見記者眼望望，當地人亦主動傳授心得：可留意地面有否樹熊糞便，若有發現，抬頭一望往往就能看到樹熊！

渡輪班次：周一至周五06:30 – 23:15；周一至周五07:10 – 23:15 門票：免費(載車輛收費$15澳元)

一人木桶溫泉 欣賞無敵湖景 同樣位於東吉普斯蘭地區的梅通(Metung)，有一個可以盡情放鬆身心的溫泉秘境！早於1920年代，當地礦工意外找到地熱泉眼，這裡的溫泉水源自地底 500米深處，富含豐富礦物質，隨即成為當地人民的天然游泳池，水池在1990中期關閉，直至2018年重新改建成超過10萬平方米的溫泉度假村，打造一站式的溫泉園區，坐擁整個壯麗吉普斯蘭湖景，園區集結不同深度的地熱溫泉池、溫泉按摩浴池、足底按摩池、日間水療中心、散步徑、觀景休息室及咖啡店等，被知名旅遊指南《Lonely Planet》評選為2026年全球最佳旅行目的地之一！其中園內最受歡迎的莫過於坐落於懸崖上的「一人木桶溫泉」，每個木桶只能容納一人，浸泡在木桶溫泉中，一邊欣賞廣闊無際的國王湖(Lake King)，十分寫意。泡浴後更可在園內的咖啡店小憩，品味高質咖啡；若想體驗極致療癒體驗，這裡還提供奢華帳篷住宿，帳內有加大雙人床、獨立衛浴及高級家具，帳外有獨立戶外平台，走出外面就能擁有絕美湖畔與連綿山脈視野。

Metung Hot Springs 地址：73 Storth Ryes Avenue, Metung 3904, East Gippsland, Victoria, Australia 營業時間：每日08:00 - 18:00

超隱世淘金小鎮 僅餘 20 位居民 從墨爾本出發僅需2小時車程，便能抵達藏於山谷之中的神祕小鎮——瓦爾哈拉(Walhalla)。這裡曾是19世紀全澳洲最富有的淘金重鎮，全盛時期產出超過55噸黃金，人口多達4,000人；然而金礦枯竭、產業沒落，如今僅餘約20名居民。走進小鎮，彷彿時間停止一樣，街道依然兩旁保留維多利亞式建築，昔日消防局化為博物館、只剩殘牆的銀行遺址，都可以隱約窺視這裡的光輝歲月。現在想深入了解這裡的淘金歷史，可以參加Long Tunnel Extended Gold Mine深入地底參觀金礦遺跡，了解淘金歷史；乘上金礦鐵道(Walhalla Goldfields Railway)，蒸汽火車將帶領遊客穿梭斯特靈格溪山峽(Stringer's. Creek Gorge)。而在秋季期間，這裡更深受登山客歡迎，滿山遍野的紅葉景色讓人目不瑕給，襯托小鎮上的歐式建築，美如油畫。